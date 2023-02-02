В Украине ожидается морозная погода / Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 3 февраля, будет влажной. На территории страны прогнозируется снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от народного синоптика

Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-4 градуса, а днем 3 февраля ожидается от 0 до +3 градусов, на юге до +5 градусов.

В западных областях уже завтра днем воздух освежится до 0-2 градусов мороза.

В Киеве 3 февраля будет идти снег и мокрый снег. Ночью от -1 до -3 градуса, завтра днем от 0 до +2 градусов.

Погода по данным Укргидрометцентра

По информации Укргидрометцентра, завтра в Украине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, в Закарпатье умеренные осадки.

На дорогах страны местами гололедица; в южной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза; днем от 1 градуса мороза до 4 тепла, в южной части 2-7 градусов тепла; в Карпатах в течение суток 3-8 градусов мороза.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

2-6 февраля на участке Верхнего Днепра внутри Украины (Черниговский район Черниговской области) будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

2-6 февраля на участке Десны Новгород-Северский — Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить усиление ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,2 м за сутки с содержанием и увеличением затопления поймы и замерзания воды на ней, нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны г. Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

Напомним, на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется в середине марта.