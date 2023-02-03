Народный синоптик предупредил украинцев про похолодание

Народный синоптик предупредил украинцев о сильном похолодании
С начала новой недели в Украину придут морозы. Температура воздуха ночью будет достигать -10°С, а днем до -7°С.
Об этом сообщил народный синоптик Виталий Постригань в Facebook.
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Похолодание в Украине
По словам синоптика, 3 февраля в Украине ожидается мокрый снег и налипание мокрого снега. Ожидается гололедица, а температура воздуха опуститься до -2°С.
В субботу, 4 февраля ожидается небольшой снег, на дорогах — гололедица. Температура воздуха опуститься до -8°С, а днем поднимется до +1°С.
В воскресенье, 5 февраля, будет идти небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ночная температура воздуха будет составлять от -3 до -8 градусов мороза, а днем -1...-6°С.
"С 6 февраля к управлению погодой приступит антициклон "Cäcilie". Размывая облачность и усиливая охлаждение, он придаст новый импульс морозам. 6-7 февраля без существенных осадков. Температура ночью 5-10ºС мороза, днем 2-7ºС мороза", — написал синоптик и добавил, что морозная погода в Украине продержится до 11 февраля.
НАпомним, что в пятницу, 3 февраля, в Украине прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ночью будет мороз, а днем плюсовые температуры.