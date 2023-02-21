В Мариуполе люди, чтобы не умереть от голода, получают еду в пунктах выдачи гуманитарки

В Мариуполе люди часами стоят в очереди, чтобы получить тарелку каши, — Андрющенко
Жители захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя вынуждены получать еду в пунктах выдачи. Люди часами стоят в очереди, чтобы получить тарелку каши.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Выживание в Мариуполе
Жители Мариуполя, оставшиеся в уничтоженном и захваченном россиянами городе, выживают с помощью раздачи гуманитарки от оккупантов.
В частности, люди приходят в пункты выдачи пищи, чтобы получить тарелку каши и таким образом не умереть от голода.
Часы в очереди
Петр Андрющенко опубликовал фото такой очереди, сделанной 20 февраля в левобережной части Мариуполя.
В таких очередях, отметил советник городского головы, люди стоят часами.
Напомним, в январе Андрющенко сообщал, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.
Фото: Telegram-канал Андрющенко