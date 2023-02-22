Женщины, терпящие домашнее насилие, втрое чаще прибегают к самоубийству
В Британии женщины, являющиеся жертвами домашнего насилия, втрое чаще полагаются на себя руки. Те же, кто подвергается сексуальному насилию, делают это в семь раз чаще.
Об этом сообщило издание The Guardian.
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Исследование в Британии
В Великобритании было проведено научное исследование психического здоровья взрослых граждан, которое выявило связь между самоубийствами и домашним насилием.
Исследование провела Салли МакМанус, эксперт по здравоохранению Лондонского университета.
Домашнее насилие и суицид
Результаты исследования продемонстрировали, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, втрое чаще прибегают к самоубийству, чем те, кто не имел такого негативного опыта.
Те же, кто подвергался еще и сексуальному насилию, имеют еще более высокий риск самоубийства — они в семь раз чаще пытаются покончить с собой.
Сигнал для врачей
Борцы за права женщин, комментируя это исследование, назвали его результаты "шокирующими и ужасающими".
Они подчеркнули, что эта информация должна побуждать врачей общей практики, акушерок, персонал центров занятости и других специалистов, контактирующих с уязвимыми женщинами, начать регулярно спрашивать таких женщин о личной безопасности.
Напомним, что Бэнкси ко Дню святого Валентина создал граффити, посвященное проблеме домашнего насилия.
Фото: Pixabay