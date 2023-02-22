Женщины, терпящие домашнее насилие, втрое чаще прибегают к самоубийству

Исследование показало влияние домашнего насилия на женский суицид

В Британии женщины, являющиеся жертвами домашнего насилия, втрое чаще полагаются на себя руки. Те же, кто подвергается сексуальному насилию, делают это в семь раз чаще.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование в Британии

В Великобритании было проведено научное исследование психического здоровья взрослых граждан, которое выявило связь между самоубийствами и домашним насилием.

Исследование провела Салли МакМанус, эксперт по здравоохранению Лондонского университета.

Домашнее насилие и суицид

Результаты исследования продемонстрировали, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, втрое чаще прибегают к самоубийству, чем те, кто не имел такого негативного опыта.

Те же, кто подвергался еще и сексуальному насилию, имеют еще более высокий риск самоубийства — они в семь раз чаще пытаются покончить с собой.

Сигнал для врачей

Борцы за права женщин, комментируя это исследование, назвали его результаты "шокирующими и ужасающими".

Они подчеркнули, что эта информация должна побуждать врачей общей практики, акушерок, персонал центров занятости и других специалистов, контактирующих с уязвимыми женщинами, начать регулярно спрашивать таких женщин о личной безопасности.

Напомним, что Бэнкси ко Дню святого Валентина создал граффити, посвященное проблеме домашнего насилия.

Фото: Pixabay