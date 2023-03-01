В Укрэнерго рассказали, какая ситуация в энергосистеме Украины на 1 марта

РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему
Несмотря на массированные атаки россии, украинским энергетикам удалось возобновить электроснабжение в Украине. В настоящее время в системе не прогнозируется дефицит мощности.
Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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Ситуация в энергосистеме
По данным Укрэнерго, потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.
"За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 — по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго", — рассказали в компании.
Однако благодаря профессиональной работе энергетиков всего за несколько месяцев в Украине восстановлена функциональность энергосистемы и электростанций.
"Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов", — отмечают в Укрэнерго.
Известно, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех ранее поврежденных объектах энергосистемы, чтобы возобновить полноценную работу по всей стране.
Напомним, ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что в течение двух дней россия попытается нанести новый массированный удар.