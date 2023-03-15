Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций

Каждая семья из обстрелянного россиянами дома на Набережной Победы получит от 2 до 3 млн грн на новое жилье

Два подъезда дома в Днепре, обстрелянного россиянами, полностью разберут. Жители этих подъездов уже получают деньги на новое жилье.

Об этом городской голова Днепра заявил в интервью "РБК-Украина".

Компенсация пострадавшим

По словам Филатова, формат денежной компенсации вместо строительства нового дома и заселения туда всех пострадавших избрали из-за того, чтобы не селить всех пострадавших вместе и тем самым дать им возможность быстрее социализироваться после трагедии.

Городской совет выплатил по 1 млн грн каждой пострадавшей семье. Областная администрация также выделяет по миллиону на семью. Кроме того, Монобанк и благотворительный фонд Kiddo собрали около 107 млн грн и также выдают средства людям, потерявшим жилье в результате российского удара.

"То есть в среднем человек получает от 2 до 3 миллионов гривен, за которые он может либо приобрести себе жилье или уехать в другой город и там себе купить. То есть мы даем вариабельность. Мы уже выплатили большую часть этих денег", — подчеркнул Филатов.

Что будет с домом

Два подъезда обстрелянной россиянами многоэтажки полностью демонтируют. На их месте позже разобьют мемориальный сквер.

В других подъездах можно будет жить дальше, нужно только укрепить конструкцию здания.

Сколько объектов пострадало в Днепре за время войны

Филатов отметил, что россияне в основном бьют по объектам инфраструктуры.

"Было разрушено большое количество различных объектов инфраструктуры: станция СТО, автозаправка, заводские цеха", — отметил городской голова Днепра.

Также пострадали около 15 частных жилых домов.

Что касается многоэтажек, то дом на улице Набережная Победы, к счастью, единственный из всего многоквартирного городского жилищного фонда, реально пострадавшего от российских оккупантов.

Напомним, что 14 января российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

В результате удара погибли более 40 человек.

Фото: Telegram-канал Днепропетровской ОГА