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Психологический тест-прогноз: ответы на 8 вопросов откроют ваше будущее

21 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Психологический тест-прогноз: ответы на 8 вопросов откроют ваше будущее
Ваше имя, любимый цвет, число и другие предпочтения могут спрогнозировать свое будущее. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ответив на несколько простых вопросов, можно заглянуть в будущее. Предлагаем пройти тест, чтобы понять, что вас ждет.

Запишите ответы на бумаге и сравните результаты.

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  1. Выберите цвет — желтый, голубой, красный, зеленый или черный.
  2. Первая буква вашего имени.
  3. Месяц вашего рождения.
  4. Черный или белый?
  5. Назовите кого-нибудь из своего окружения, кто принадлежит к одному полу с вами.
  6. Ваше любимое число.
  7. Ездить или летать?
  8. Озеро или океан?

Толкование ответов

1. Цвет

  • желтый — счастливый человек;
  • голубой — импульсивный человек, ожидающий внимания и ласки;
  • красный — энергичный человек, жизнь которого полна любви;
  • зеленый — спокойный не агрессивный человек;
  • черный — агрессивный консерватор.

2. Первая буква имени

  • А-К — жизнь полная дружбы и любви;
  • Л-Р — ждите неожиданного поворота в личной жизни;
  • З-Я — ждите успех в любви.

3. Месяц рождения

  • январь-март — ждите внезапной влюбленности;
  • апрель-июнь — ждите бурный, но короткий роман, который запомнится надолго;
  • июль-сентябрь — ждите важное изменение в жизни;
  • октябрь-декабрь — ждите трудностей в личной жизни, но в итоге вы обретете свою любовь.

4. Два цвета

  • черный — ждите серьезные изменения в жизни, которые будут казаться сложными, впрочем, скоро вы станете благодарить за них судьбу.
  • белый — у вас есть друг, который сделает вам все, но вы можете об этом и не догадываться.

5. Человек, которого вы назвали

  • это ваш лучший друг.

6. Число, которое вы назвали

  • количество настоящих друзей, которые будут в вашей жизни.

7. Что вы больше любите

  • ездить — не любите перемен.
  • летать — обожаете приключения.

8. Что вы выберете

  • озеро — вы верны своему любимому человеку и друзьям.
  • Океан — вы очень непредсказуемы, но умеете дарить радость другим людям.

Раньше мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.

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