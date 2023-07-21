Психологический тест-прогноз: ответы на 8 вопросов откроют ваше будущее

Ваше имя, любимый цвет, число и другие предпочтения могут спрогнозировать свое будущее. Фото: freepik

Ответив на несколько простых вопросов, можно заглянуть в будущее. Предлагаем пройти тест, чтобы понять, что вас ждет.

Запишите ответы на бумаге и сравните результаты.

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Выберите цвет — желтый, голубой, красный, зеленый или черный. Первая буква вашего имени. Месяц вашего рождения. Черный или белый? Назовите кого-нибудь из своего окружения, кто принадлежит к одному полу с вами. Ваше любимое число. Ездить или летать? Озеро или океан?

Толкование ответов

1. Цвет

желтый — счастливый человек;

голубой — импульсивный человек, ожидающий внимания и ласки;

красный — энергичный человек, жизнь которого полна любви;

зеленый — спокойный не агрессивный человек;

черный — агрессивный консерватор.

2. Первая буква имени

А-К — жизнь полная дружбы и любви;

Л-Р — ждите неожиданного поворота в личной жизни;

З-Я — ждите успех в любви.

3. Месяц рождения

январь-март — ждите внезапной влюбленности;

апрель-июнь — ждите бурный, но короткий роман, который запомнится надолго;

июль-сентябрь — ждите важное изменение в жизни;

октябрь-декабрь — ждите трудностей в личной жизни, но в итоге вы обретете свою любовь.

4. Два цвета

черный — ждите серьезные изменения в жизни, которые будут казаться сложными, впрочем, скоро вы станете благодарить за них судьбу.

белый — у вас есть друг, который сделает вам все, но вы можете об этом и не догадываться.

5. Человек, которого вы назвали

это ваш лучший друг.

6. Число, которое вы назвали

количество настоящих друзей, которые будут в вашей жизни.

7. Что вы больше любите

ездить — не любите перемен.

летать — обожаете приключения.

8. Что вы выберете

озеро — вы верны своему любимому человеку и друзьям.

Океан — вы очень непредсказуемы, но умеете дарить радость другим людям.

Раньше мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.