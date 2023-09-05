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Движение через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп полностью восстановлено: фоторепортаж Новини.LIVE

5 сентября 2023 12:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Движение через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп полностью восстановлено: фоторепортаж Новини.LIVE
Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области окончательно восстановили мост через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп. Он был подорван в начале войны, чтобы российские оккупационные войска не смогли войти в Киев.

Журналист и фотограф Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Движение мостом через реку Ирпень официально открыто

В Стоянке открыли все четыре полосы для проезда на мосту через реку Ирпень. Напомним, именно этот мост был разрушен в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Как отметили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, это поможет "разгрузить" дорогу и повысить комфортность и пропускную способность на этом участке проезжей части.

"Трасса М-06 Киев-Чоп — одна из главных транспортных артерий Украины. Запуск полноценного движения позволит увеличить пропускную возможность моста для автотранспорта, а также улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона", — говорится в сообщении.

После деоккупации Киевщины там была построена временная объездная дорога, однако, по словам заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Наема, грузовому транспорту пришлось объезжать значительное расстояние, что влияло на скорость транспортировки жизненно необходимых грузов.

Что удалось сделать во время ремонта

Что было сделано?

  • устроили буронабивные сваи, фундаменты, опоры, новые железобетонные балки;
  • устроили современный водоотвод;
  • сделали новое барьерное и перильное ограждение
  • обустроить тротуары шириной 1,25м и 1,15м;
  • сделали гидроизоляцию;
  • уложили два слоя офсалтобетронного покрытия и разметку по правому проезду;
  • освещение.
Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в селе Ташань планируют отремонтировать амбулаторию более чем за 15 миллионов гривен. Речь идет об амбулатории общей практики и семейной медицине Бориспольского района.

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