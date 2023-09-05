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Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE

5 вересня 2023 12:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE
Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області остаточно відновили міст через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп. Він був підірваний на початку війни, аби російські окупаційні війська не змогли зайти до Києва.

Журналіст та фотограф Новини.LIVE побували на місці події.

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Рух мостом через річку Ірпінь офіційно відкрито

У Стоянці відкрили всі чотири смуги для проїзду на мості через річку Ірпінь. Нагадаємо, саме цей міст був зруйнований у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Як зазначили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, це допоможе "розгрузити" дорогу та підвищити комфортність і пропускну здатність на цій ділянці проїжджої частини.

"Траса М-06 Київ–Чоп — одна з головних транспортних артерій України. Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону", — йдеться у повідомленні.

Після деокупації Київщини там була збудована тимчасова обʼїзна дорога, однак, за словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Наєма, вантажному транспорту довелося обʼїжджати значну відстань, а це впливало на швидкість транспортування життєво необхідних вантажів.

Що вдалося зробити під час ремонту

Що було зроблено?

  • влаштували буронабивні палі, фундаменти, опори нові залізобетонні балки;
  • влаштували сучасне водовідведення;
  • зробили нове бар’єрне та перильне огородження
  • облаштувати тротуари шириною 1,25 м та 1,15м;
  • зробили гідроізоляцію;
  • уклали два шари афсальтобетронного покриття та розмітку по правому проїзду;
  • освітлення.
Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

 

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району. 

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