Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE
У Київській області остаточно відновили міст через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп. Він був підірваний на початку війни, аби російські окупаційні війська не змогли зайти до Києва.
Журналіст та фотограф Новини.LIVE побували на місці події.
Рух мостом через річку Ірпінь офіційно відкрито
У Стоянці відкрили всі чотири смуги для проїзду на мості через річку Ірпінь. Нагадаємо, саме цей міст був зруйнований у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Як зазначили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, це допоможе "розгрузити" дорогу та підвищити комфортність і пропускну здатність на цій ділянці проїжджої частини.
"Траса М-06 Київ–Чоп — одна з головних транспортних артерій України. Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону", — йдеться у повідомленні.
Після деокупації Київщини там була збудована тимчасова обʼїзна дорога, однак, за словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Наєма, вантажному транспорту довелося обʼїжджати значну відстань, а це впливало на швидкість транспортування життєво необхідних вантажів.
Що вдалося зробити під час ремонту
Що було зроблено?
- влаштували буронабивні палі, фундаменти, опори нові залізобетонні балки;
- влаштували сучасне водовідведення;
- зробили нове бар’єрне та перильне огородження
- облаштувати тротуари шириною 1,25 м та 1,15м;
- зробили гідроізоляцію;
- уклали два шари афсальтобетронного покриття та розмітку по правому проїзду;
- освітлення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району.