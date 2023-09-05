Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

У Київській області остаточно відновили міст через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп. Він був підірваний на початку війни, аби російські окупаційні війська не змогли зайти до Києва.

Журналіст та фотограф Новини.LIVE побували на місці події.

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У Стоянці відкрили всі чотири смуги для проїзду на мості через річку Ірпінь. Нагадаємо, саме цей міст був зруйнований у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Як зазначили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, це допоможе "розгрузити" дорогу та підвищити комфортність і пропускну здатність на цій ділянці проїжджої частини.

"Траса М-06 Київ–Чоп — одна з головних транспортних артерій України. Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону", — йдеться у повідомленні.

Після деокупації Київщини там була збудована тимчасова обʼїзна дорога, однак, за словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Наєма, вантажному транспорту довелося обʼїжджати значну відстань, а це впливало на швидкість транспортування життєво необхідних вантажів.

Що вдалося зробити під час ремонту

Що було зроблено?

влаштували буронабивні палі, фундаменти, опори нові залізобетонні балки;

влаштували сучасне водовідведення;

зробили нове бар’єрне та перильне огородження

облаштувати тротуари шириною 1,25 м та 1,15м;

зробили гідроізоляцію;

уклали два шари афсальтобетронного покриття та розмітку по правому проїзду;

освітлення.

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району.