Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Рвался защищать евреев: Соловьев оправдался, почему не уехал воевать в Израиль arrow

Рвался защищать евреев: Соловьев оправдался, почему не уехал воевать в Израиль

16 октября 2023 11:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рвался защищать евреев: Соловьев оправдался, почему не уехал воевать в Израиль
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2004 году заявлял, что в случае войны в Израиле отправится защищать еврейский народ. Однако сейчас оправдывает невыполненное обещание возрастом и "СВО" в России.

Об этом он заявил в одном из своих пропагандитских шоу.

Читайте также:

Оправдание Соловьева

"Я еврей и никогда этого не скрывал. Еще в 2004 году, когда была напряженка, я давал интервью какой-то молодежной еврейской газете, я сказал, что если в Израиле начнется война, то как еврей поехал бы защищать свой народ", — говорит пропагандист.

Однако в нынешней ситуации Соловьев не выполняет свое обещание. Более того, оправдывает это возрастом и так называемой спецоперацией России.

"Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия участвовала в СВО, то я отправился бы в Израиль", — заявил пропагандист.

Напомним, после появления информации о вероятном возобновлении участия России в зерновом соглашении российские пропагандисты снова начали угрожать атаками по портовым городам Украины. В инфопространстве РФ распространяют нарративы о том, что время "утюжит" порты Большой Одессы и Николаев.

Также недавно прокремлевский журналист Владимир Соловьев обиделся на "Яндекс". А все потому, что тот называет его "российским пропагандистом".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз