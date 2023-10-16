Рвался защищать евреев: Соловьев оправдался, почему не уехал воевать в Израиль

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2004 году заявлял, что в случае войны в Израиле отправится защищать еврейский народ. Однако сейчас оправдывает невыполненное обещание возрастом и "СВО" в России.

Об этом он заявил в одном из своих пропагандитских шоу.

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"Я еврей и никогда этого не скрывал. Еще в 2004 году, когда была напряженка, я давал интервью какой-то молодежной еврейской газете, я сказал, что если в Израиле начнется война, то как еврей поехал бы защищать свой народ", — говорит пропагандист.

Однако в нынешней ситуации Соловьев не выполняет свое обещание. Более того, оправдывает это возрастом и так называемой спецоперацией России.

"Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия участвовала в СВО, то я отправился бы в Израиль", — заявил пропагандист.

Напомним, после появления информации о вероятном возобновлении участия России в зерновом соглашении российские пропагандисты снова начали угрожать атаками по портовым городам Украины. В инфопространстве РФ распространяют нарративы о том, что время "утюжит" порты Большой Одессы и Николаев.

Также недавно прокремлевский журналист Владимир Соловьев обиделся на "Яндекс". А все потому, что тот называет его "российским пропагандистом".