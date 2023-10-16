Рвався захищати євреїв: Соловйов виправдався, чому не поїхав воювати в Ізраїль

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов ще у 2004 році заявляв, що у випадку війни в Ізраїлі поїде захищати єврейський народ. Однак, зараз виправдовує невиконану обіцянку віком та "СВО" в Росії.

Про це він заявив в одному зі своїх пропагандитських шоу.

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Виправдання Соловйова

"Я єврей і ніколи цього не приховував. Ще в 2004 році, коли була напруженість, я давав інтерв'ю якійсь молодіжній єврейській газеті, я сказав, що якщо в Ізраїлі почнеться війна, то як єврей, поїхав би захищати свій народ", — каже пропагандист.

Однак, у теперішній ситуації, Соловйов не виконує свою обіцянку. Ба більше, виправдовує це віком та так званою спецоперацією Росії.

"Я вам більше скажу, мені 60 років, але якби зараз Росія брала участі в СВО, то я б відправився в Ізраїль", — заявив пропагандист.

Нагадаємо, псля появи інформації про ймовірне поновлення участі Росії у зерновій угоді російські пропагандисти знову почали погрожувати атаками по портових містах України. У інфопросторі РФ розповсюджують наративи про те, що час "утюжить" порти Великої Одеси та Миколаїв.

Також нещодавно прокремлівський журналіст Володимир Соловйов образився на "Яндекс". А все через те, що той називає його "російським пропагандистом".