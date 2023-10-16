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Рвався захищати євреїв: Соловйов виправдався, чому не поїхав воювати в Ізраїль

16 жовтня 2023 11:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рвався захищати євреїв: Соловйов виправдався, чому не поїхав воювати в Ізраїль
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський пропагандист Володимир Соловйов ще у 2004 році заявляв, що у випадку війни в Ізраїлі поїде захищати єврейський народ. Однак, зараз виправдовує невиконану обіцянку віком та "СВО" в Росії

Про це він заявив в одному зі своїх пропагандитських шоу. 

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Виправдання Соловйова

"Я єврей і ніколи цього не приховував. Ще в 2004 році, коли була напруженість, я давав інтерв'ю якійсь молодіжній єврейській газеті, я сказав, що якщо в Ізраїлі почнеться війна, то як єврей, поїхав би захищати свій народ", — каже пропагандист. 

Однак, у теперішній ситуації, Соловйов не виконує свою обіцянку. Ба більше, виправдовує це віком та так званою спецоперацією Росії.

"Я вам більше скажу, мені 60 років, але якби зараз Росія брала участі в СВО, то я б відправився в Ізраїль", — заявив пропагандист. 

Нагадаємо, псля появи інформації про ймовірне поновлення участі Росії у зерновій угоді російські пропагандисти знову почали погрожувати атаками по портових містах України. У інфопросторі РФ розповсюджують наративи про те, що час "утюжить" порти Великої Одеси та Миколаїв. 

Також нещодавно прокремлівський журналіст Володимир Соловйов образився на "Яндекс". А все через те, що той називає його "російським пропагандистом".

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