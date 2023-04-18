СБУ поймала проводника, который вывозил уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона
Проводник поезда "Запорожье-Перемышль" был задержан за вывоз из-за границы уклонистов от призыва. Для своей преступной схемы работник Укрзализныци оборудовал тайник в вентиляционной системе.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Проводник и уклоняющий
Проводника поезда, курсировавшего по маршруту "Запорожье-Перемышль", задержали за организацию вывоза уклонистов от военного призыва за границу Украины.
Сотрудник Укрзализныци придумал прятать людей, которые хотели незаконно покинуть пределы страны, в вентиляционной системе купе проводника.
Именно в этой системе проводник оборудовал тайник, где мог разместиться один человек.
Уклонявшиеся от мобилизации прятались там во время прохождения пограничного паспортного контроля.
Задержание и подозрение
Стоимость такой "услуги" составляла около 2,5 тысячи долларов США. Сумма варьировалась в зависимости от разных факторов — в частности, срочности бегства или расписания поезда.
Контрразведка СБУ разоблачила этот канал вывоза уклонистов и на пункте пропуска "Мостиска-2" задержала как самого проводника, так и военнообязанного, спрятанного в вентиляционной системе.
Сотруднику Укрзализныци объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Напомним, что на Закарпатье в марте разоблачили новую схему доставки за границу уклонистов. Тех, кто не хотел вставать в защиту Родины, вывозили в карете скорой помощи.