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​​​СБУ поймала проводника, который вывозил уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона

18 апреля 2023 12:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​СБУ поймала проводника, который вывозил уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона
Задержание проводника-злоумышленника. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Проводник поезда "Запорожье-Перемышль" был задержан за вывоз из-за границы уклонистов от призыва. Для своей преступной схемы работник Укрзализныци оборудовал тайник в вентиляционной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Проводник и уклоняющий

Проводника поезда, курсировавшего по маршруту "Запорожье-Перемышль", задержали за организацию вывоза уклонистов от военного призыва за границу Украины.

Сотрудник Укрзализныци придумал прятать людей, которые хотели незаконно покинуть пределы страны, в вентиляционной системе купе проводника.

Именно в этой системе проводник оборудовал тайник, где мог разместиться один человек.

Укрытие для уклонян в поезде Запорожье-Перемышль
Укрытие для уклонистов в поезде Запорожье-Перемышль
Фото: СБУ
Где проводник прятал убегавших за границу уклончан.
Где проводник прятал убегавших за границу уклонистов.
Фото: СБУ

Уклонявшиеся от мобилизации прятались там во время прохождения пограничного паспортного контроля.

Задержание и подозрение

Стоимость такой "услуги" составляла около 2,5 тысячи долларов США. Сумма варьировалась в зависимости от разных факторов — в частности, срочности бегства или расписания поезда.

Контрразведка СБУ разоблачила этот канал вывоза уклонистов и на пункте пропуска "Мостиска-2" задержала как самого проводника, так и военнообязанного, спрятанного в вентиляционной системе.

Сотруднику Укрзализныци объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Напомним, что на Закарпатье в марте разоблачили новую схему доставки за границу уклонистов. Тех, кто не хотел вставать в защиту Родины, вывозили в карете скорой помощи.

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