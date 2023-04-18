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СБУ спіймала провідника, який вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона

18 квітня 2023 12:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ спіймала провідника, який вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона
Затримання провідника-зловмисника. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Провідник поїзду "Запоріжжя — Перемишль" був затриманий за вивезення за кордону ухилянтів від призову. Для своєї злочинної схеми працівник Укрзалізниці обладнав схованку у вентиляційній системі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Провідник і ухилянти

Провідника поїзду, який курсував за маршрутом “Запоріжжя-Перемишль”, затримали за організацію вивезення ухилянтів від військового призову за кордон України.

Працівник Укрзалізниці придумав ховати людей, які хотіли незаконно залишити межі країни, у вентиляційній системі купе провідника.

Саме в цій системі провідник обладнав схованку, де могла розміститися одна людина.

Схованка для ухилянтів у поїзді Запоріжжя-Перемишль
Схованка для ухилянтів у поїзді "Запоріжжя — Перемишль"
Фото: СБУ
Де провідник ховав ухилянтів, які втікали за кордон
Де провідник ховав ухилянтів, які втікали за кордон
Фото: СБУ

Ухилянти ховалися там під час проходження прикордонного паспортного контролю.

Затримання і підозра

Вартість такої "послуги" становила близько 2,5 тисячі доларів США. Сума варіювалася в залежності від різних факторів — зокрема, терміновості втечі чи розкладу поїзду.

Контррозвідка СБУ викрила цей канал вивозу ухилянтів і на пункті пропуску "Мостиська-2" затримала як самого провідника, так і військовозобов’язаного, схованого у вентиляційній системі.

Працівнику Укрзалізниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, що на Закарпатті у березні викрили нову схему доправлення за кордон ухилянтів. Тих, хто не хотів ставати на захист Батьківщини, вивозили у кареті швидкої допомоги.

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