СБУ спіймала провідника, який вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона

Затримання провідника-зловмисника. Фото: СБУ

Провідник поїзду "Запоріжжя — Перемишль" був затриманий за вивезення за кордону ухилянтів від призову. Для своєї злочинної схеми працівник Укрзалізниці обладнав схованку у вентиляційній системі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Провідник і ухилянти

Провідника поїзду, який курсував за маршрутом “Запоріжжя-Перемишль”, затримали за організацію вивезення ухилянтів від військового призову за кордон України.

Працівник Укрзалізниці придумав ховати людей, які хотіли незаконно залишити межі країни, у вентиляційній системі купе провідника.

Саме в цій системі провідник обладнав схованку, де могла розміститися одна людина.

Схованка для ухилянтів у поїзді "Запоріжжя — Перемишль"

Фото: СБУ

Де провідник ховав ухилянтів, які втікали за кордон

Фото: СБУ

Ухилянти ховалися там під час проходження прикордонного паспортного контролю.

Затримання і підозра

Вартість такої "послуги" становила близько 2,5 тисячі доларів США. Сума варіювалася в залежності від різних факторів — зокрема, терміновості втечі чи розкладу поїзду.

Контррозвідка СБУ викрила цей канал вивозу ухилянтів і на пункті пропуску "Мостиська-2" затримала як самого провідника, так і військовозобов’язаного, схованого у вентиляційній системі.

Працівнику Укрзалізниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, що на Закарпатті у березні викрили нову схему доправлення за кордон ухилянтів. Тих, хто не хотів ставати на захист Батьківщини, вивозили у кареті швидкої допомоги.