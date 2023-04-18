СБУ спіймала провідника, який вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона
Провідник поїзду "Запоріжжя — Перемишль" був затриманий за вивезення за кордону ухилянтів від призову. Для своєї злочинної схеми працівник Укрзалізниці обладнав схованку у вентиляційній системі.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Провідник і ухилянти
Провідника поїзду, який курсував за маршрутом “Запоріжжя-Перемишль”, затримали за організацію вивезення ухилянтів від військового призову за кордон України.
Працівник Укрзалізниці придумав ховати людей, які хотіли незаконно залишити межі країни, у вентиляційній системі купе провідника.
Саме в цій системі провідник обладнав схованку, де могла розміститися одна людина.
Ухилянти ховалися там під час проходження прикордонного паспортного контролю.
Затримання і підозра
Вартість такої "послуги" становила близько 2,5 тисячі доларів США. Сума варіювалася в залежності від різних факторів — зокрема, терміновості втечі чи розкладу поїзду.
Контррозвідка СБУ викрила цей канал вивозу ухилянтів і на пункті пропуску "Мостиська-2" затримала як самого провідника, так і військовозобов’язаного, схованого у вентиляційній системі.
Працівнику Укрзалізниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Нагадаємо, що на Закарпатті у березні викрили нову схему доправлення за кордон ухилянтів. Тих, хто не хотів ставати на захист Батьківщини, вивозили у кареті швидкої допомоги.