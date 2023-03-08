СБУ разоблачила чиновников в отмывании денег на игорном бизнесе

СБУ

Общая операция Службы безопасности и БЭБ помогла ликвидировать масштабную схему "отмывания" теневых доходов, полученных от нелегального игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмывание денег

Руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на электронных денежных переводах, было причастно к этому соглашению. Недавно Национальный банк Украины лишил эту финансовую организацию лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации через финансовые махинации.

Благодаря принципиальной позиции НБУ, правоохранительным органам удалось успешно противодействовать угрозам национальной безопасности в банковской сфере.

Руководство банка организовало механизм "легализации" доходов нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом, дельцы обслуживали нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 миллиардов гривен в год.

За год теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций составила более 2,5 миллиарда гривен. Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.

Затем переведенные деньги выводились в тень по сети аффилированных фирм и распределялись среди организаторов сделки. Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков, происходившему уже после полномасштабного вторжения России в Украину, в обход запрета Нацбанка.

Напомним, что в феврале в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу.