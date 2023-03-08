СБУ викрила посадовців у відмиванні грошей на гральному бізнесі

СБУ

Спільна операція Служби безпеки та БЕБ допомогла ліквідувати масштабну схему "відмивання" тіньових доходів, одержаних від нелегального грального бізнесу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Відмивання грошей

Керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на електронних грошових переказах, було причетне до цієї угоди. Нещодавно Національний банк України позбавив цю фінансову організацію ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через фінансові махінації.

Завдяки принциповій позиції НБУ правоохоронним органам вдалося успішно протидіяти загрозам національній безпеці у банківській сфері.

Керівництво банку організувало механізм "легалізації" доходів неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під приводом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином, ділки обслуговували нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 мільярдів гривень на рік.

За рік тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій становив понад 2,5 мільярда гривень. Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовувалися для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводилися у тінь через мережу афілійованих фірм та розподілялися серед організаторів угоди. Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів за картами російських банків, що відбувалося вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну, в обхід заборони Нацбанку.

Нагадаємо, що у лютому на Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов'язаних за кордон.