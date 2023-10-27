Сейм Латвии одобрил инициативу забирать авто с российскими номерами и передавать Украине
Сейм Латвии рассмотрел на предварительном чтении законодательную инициативу о конфискации машин с российскими номерами. Предлагается изымать авто для последующей передачи их Украине.
Информация об этом доступна на официальном ресурсе Сейма.
Инициатива сейма Латвии
Согласно этим изменениям, автомобили, имеющие российскую регистрацию, подлежат изъятию, если их не регистрировали в Латвии в установленные законодательством рамки времени. После изъятия, эти машины предполагается передать Украине.
Владельцам дадут три месяца после введения закона на то, чтобы либо перенести регистрацию на латвийскую, либо вывезти автомобиль. В противном случае ожидается конфискация транспортного средства и наложение штрафа на владельца.
Такие меры не будут применяться к транзитным авто. Ожидается, что данная инициатива станет законом 15 ноября, но перед этим она должна быть одобрена на втором чтении.
Напомним, что Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Теперь все страны Балтии не пускают российские автомобили.
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