Сейм Латвии одобрил инициативу забирать авто с российскими номерами и передавать Украине

Изъятие машины. Фото: росСМИ

Сейм Латвии рассмотрел на предварительном чтении законодательную инициативу о конфискации машин с российскими номерами. Предлагается изымать авто для последующей передачи их Украине.

Информация об этом доступна на официальном ресурсе Сейма.

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Инициатива сейма Латвии

Согласно этим изменениям, автомобили, имеющие российскую регистрацию, подлежат изъятию, если их не регистрировали в Латвии в установленные законодательством рамки времени. После изъятия, эти машины предполагается передать Украине.

Владельцам дадут три месяца после введения закона на то, чтобы либо перенести регистрацию на латвийскую, либо вывезти автомобиль. В противном случае ожидается конфискация транспортного средства и наложение штрафа на владельца.

Такие меры не будут применяться к транзитным авто. Ожидается, что данная инициатива станет законом 15 ноября, но перед этим она должна быть одобрена на втором чтении.

Напомним, что Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Теперь все страны Балтии не пускают российские автомобили.