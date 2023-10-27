Сейм Латвії схвалив ініціативу забирати авто з російськими номерами та передавати Україні

Вилучення машини. Фото: росЗМІ

Сейм Латвії розглянув на попередньому читанні законодавчу ініціативу щодо конфіскації машин із російськими номерами. Пропонується вилучати авто для подальшої передачі їх Україні.

Інформація про це доступна на офіційному ресурсі Сейму.

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Ініціатива сейму Латвії

Згідно з цими змінами, автомобілі, які мають російську реєстрацію, підлягають вилученню, якщо їх не реєстрували в Латвії у рамки часу, встановлені законодавством. Після вилучення ці машини передбачається передати Україні.

Власникам дадуть три місяці після введення закону на те, щоби або перенести реєстрацію на латвійську, або вивезти автомобіль. Інакше очікується конфіскація транспортного засобу та накладення штрафу на власника.

Такі заходи не застосовуватимуться до транзитних авто. Очікується, що ця ініціатива стане законом 15 листопада, але перед цим вона має бути схвалена на другому читанні.

Нагадаємо, що Естонія заборонила в'їзд автомобілів із номерами Російської Федерації. Наразі всі країни Балтії не пускають російські автомобілі.