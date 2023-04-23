Секрет долголетия: в свои 109 американец управляет автомобилем и делает закупки

Образ жизни человека влияет на продолжительность жизни. Фото: УНИАН

Американец Винсент Дрансфилд в свои 109 ежедневно ездит за рулем своего авто, выполняет физические упражнения, ходит на закупки и чувствует себя лучше, чем его внучка.

О невероятном дедушке пишет издание Today.

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Эликсир долголетия

Дрансфилд родился в 1914 году. Имеет одного ребенка, трех внуков и семерых правнуков. Его супруга, с которой он прожил 54 года, скончалась в 1992 году.

Американец сам управляет автомобилем. Фото: Today

Когда его спрашивают, как ему удалось прожить так долго, он во главу угла ставит такой совет: занимайтесь любимым делом!

Сам мужчина более 80 лет был волонтером в пожарной части.

"Что принесло мне величайшее счастье и поддерживало в жизни? Пожарная служба. Я встретил так много друзей!" — говорит он.

Американец имеет одного ребенка, трех внуков и семерых правнуков. Фото: Today

Еще один совет от долгожителя — всегда оставайтесь активными!

Дрансфилд никогда не ходил в спортзалы и не качался, но никогда не сидел на месте — с утра до вечера находится "на ногах".

Также важно следить за тем, что вы едите.

109-летний пенсионер любит итальянскую еду, гамбургеры, салат, молочный шоколад и другие сладости. Он выпивает чашку кофе каждый день и иногда пьет пиво.

А еще Винсент советует всем быть всегда на позитиве. Сам мужчина, по словам родственников, "обладает прекрасным чувством юмора и пытается дружить со всеми людьми в своем родном городе".

"Я сохраняю позитив. Я никогда не думаю о плохом. Даже, когда что-то идет не по плану", — делится долгожитель.

Долгожители планеты

По статистике, на планете все больше людей стали жить более 100 лет. Однако, согласно исследованию Бостонского университета, среди долгожителей 85% составляют женщины и только 15% мужчины.

Напомним, американские ученые утверждают, что прожить до 100 лет вполне реально, главное, выработать правильные, полезные привычки.