Секрет довголіття: у свої 109 американець кермує автівкою та робить закупи
Американець Вінсент Дрансфілд у свої 109 щодня їздить за кермом свого авто, виконує фізичні вправи, ходить на закупи та почувається краще, ніж його онука.
Про неймовірного дідугана пише видання Today.
Життєрадісний пенсіонер поділився власними рецептами довголіття.
Еліксир довголіття
Дрансфілд народився у 1914 році. Має одну дитину, трьох онуків і семеро правнуків. Його дружина, з якою він прожив 54 роки, померла в 1992 році.
Коли його питають, як йому вдалося прожити так довго, він на перше місце ставить таку пораду: займайтеся улюбленою справою!
Сам чоловік понад 80 років був волонтером у пожежній частині.
"Що принесло мені найбільше щастя і підтримувало в житті? Пожежна служба. Я зустрів так багато друзів!" — каже він.
Ще одна порада від довгожителя — завжди залишайтеся активними!
Дрансфілд ніколи не ходив у спортзали та не качався, але ніколи не сидів на місці — від ранку до вечора перебуваючи "на ногах", ходячи на різні роботи.
Також важливо насолоджуватися тим, що ви їсте.
109-річний пенсіонер любить італійську їжу, гамбургери, салат, молочний шоколад та інші солодощі. Він випиває чашку кави щодня та іноді п'є пиво.
А ще Вінсент радить усім бути завжди на позитиві. Сам чоловік, за словами родичів, "має чудове почуття гумору та намагається дружити з усіма людьми у своєму рідному місті".
"Я зберігаю позитив. Я ніколи не думаю про погане. Навіть, коли щось йде не за планом", — ділиться довгожитель.
Довгожителі планети
За статистикою, на планеті все більше людей стали жити понад 100 років. Однак, згідно з дослідженням Бостонського університету, серед довгожителів 85% становлять жінки та лише 15% — чоловіки.
Нагадаємо, американські вчені стверджують, що прожити до 100 років цілком реально, головне виробити правильні, корисні звички.