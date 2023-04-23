Секрет довголіття: у свої 109 американець кермує автівкою та робить закупи

Спосіб життя людини впливає на тривалість життя. Фото: УНІАН

Американець Вінсент Дрансфілд у свої 109 щодня їздить за кермом свого авто, виконує фізичні вправи, ходить на закупи та почувається краще, ніж його онука.

Про неймовірного дідугана пише видання Today.

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Еліксир довголіття

Дрансфілд народився у 1914 році. Має одну дитину, трьох онуків і семеро правнуків. Його дружина, з якою він прожив 54 роки, померла в 1992 році.

Американець сам кермує автівкою. Фото: Today

Коли його питають, як йому вдалося прожити так довго, він на перше місце ставить таку пораду: займайтеся улюбленою справою!

Сам чоловік понад 80 років був волонтером у пожежній частині.

"Що принесло мені найбільше щастя і підтримувало в житті? Пожежна служба. Я зустрів так багато друзів!" — каже він.

Американець має одну дитину, трьох онуків і семеро правнуків. Фото: Today

Ще одна порада від довгожителя — завжди залишайтеся активними!

Дрансфілд ніколи не ходив у спортзали та не качався, але ніколи не сидів на місці — від ранку до вечора перебуваючи "на ногах", ходячи на різні роботи.

Також важливо насолоджуватися тим, що ви їсте.

109-річний пенсіонер любить італійську їжу, гамбургери, салат, молочний шоколад та інші солодощі. Він випиває чашку кави щодня та іноді п'є пиво.

А ще Вінсент радить усім бути завжди на позитиві. Сам чоловік, за словами родичів, "має чудове почуття гумору та намагається дружити з усіма людьми у своєму рідному місті".

"Я зберігаю позитив. Я ніколи не думаю про погане. Навіть, коли щось йде не за планом", — ділиться довгожитель.

Довгожителі планети

За статистикою, на планеті все більше людей стали жити понад 100 років. Однак, згідно з дослідженням Бостонського університету, серед довгожителів 85% становлять жінки та лише 15% — чоловіки.

Нагадаємо, американські вчені стверджують, що прожити до 100 років цілком реально, головне виробити правильні, корисні звички.