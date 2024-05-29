Украинцев обманывают в сети аферисты, обещающие якобы помощь от Польши

Мошенники обманывают украинцев на тему выплат в Польше — как не попасться на крючок
Киберполиция раскрыла новую схему мошенничества, когда у украинцев выдуривали деньги и завладевали их персональными данными. Аферисты предлагали якобы денежную помощь от Польши.
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции 28 мая.
Как в сети обманывали украинцев
Правоохранители заявили, что украинцам в разных социальных сетях и мессенджерах приходили сообщения о якобы возможности получить деньги, которые выделила Польша гражданам нашей страны.
Злоумышленники приглашали людей посетить фишинговые сайты, которые выглядели как настоящие, там нужно было авторизоваться через систему банкинга. В результате после подтверждения пароля аферисты получали доступ к мобильному банку человека.
"Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в различных анкетах и на подозрительных сайтах:
• трехзначный номер с обратной стороны банковской карты (CVV/CVC-код);
• пин-код от карты;
• логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
• коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.
Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь" , — сообщили в киберполиции.
Напомним, ранее в киберполиции и Минэнерго предупредили, что во время военного положения и мобилизации в Украине резко увеличилось количество мошеннических схем и аферистов, которые выманивают у людей деньги.
Жительница Одессы стала жертвой аферистов, притворявшихся волонтерами. Женщина хотела передать деньги на нужды ВСУ, однако отдала почти 1 млн гривен мошенникам, которых впоследствии обнаружила и задержала полиция.
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