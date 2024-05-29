Украинцев обманывают в сети аферисты, обещающие якобы помощь от Польши

Мошенник за компьютером. Иллюстративное фото: rivnenews

Киберполиция раскрыла новую схему мошенничества, когда у украинцев выдуривали деньги и завладевали их персональными данными. Аферисты предлагали якобы денежную помощь от Польши.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции 28 мая.

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Правоохранители заявили, что украинцам в разных социальных сетях и мессенджерах приходили сообщения о якобы возможности получить деньги, которые выделила Польша гражданам нашей страны.

Злоумышленники приглашали людей посетить фишинговые сайты, которые выглядели как настоящие, там нужно было авторизоваться через систему банкинга. В результате после подтверждения пароля аферисты получали доступ к мобильному банку человека.

Сообщение киберполиции. Фото: cyberpolice.gov.ua

"Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в различных анкетах и на подозрительных сайтах:

• ⁠ трехзначный номер с обратной стороны банковской карты (CVV/CVC-код);

•⁠ ⁠пин-код от карты;

•⁠ ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

•⁠ ⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь" , — сообщили в киберполиции.

Напомним, ранее в киберполиции и Минэнерго предупредили, что во время военного положения и мобилизации в Украине резко увеличилось количество мошеннических схем и аферистов, которые выманивают у людей деньги.

Жительница Одессы стала жертвой аферистов, притворявшихся волонтерами. Женщина хотела передать деньги на нужды ВСУ, однако отдала почти 1 млн гривен мошенникам, которых впоследствии обнаружила и задержала полиция.