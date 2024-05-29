Українців дурять в мережі аферисти, які обіцяють нібито допомогу від Польщі

Шахрай за комп'ютером. Ілюстративне фото: rivnenews

Кіберполіція розкрила нову схему шахрайства, коли в українців видурювали гроші та зволодівали їхніми персональними даними. Аферисти пропонували нібито грошову допомогу від Польщі.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції 28 травня.

Читайте також:

Як в мережі обманювали українців

Правоохоронці заявили, що українцям у різноманітних соціальних мережах та месенджерах приходили повідомлення про нібито можливість отримати гроші, які виділила Польща громадянам нашої країни.

Зловмисники запрошували людей відвідати фішингові сайти, котрі виглядали як справжні, там потрібно було авторизуватись через систему банкінгу. В результаті після підтвердження пароля аферисти отримували доступ до мобільного банку людини.

Допис кіберполіції. Фото: cyberpolice.gov.ua

"Щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

• ⁠тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

•⁠ ⁠пін-код від картки;

•⁠ ⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

•⁠ ⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу", — повідомили у кіберполіції.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції та Міненерго застерегли, що під час воєнного стану та мобілізації в Україні різко збільшиласть кількість шахрайських схем та аферистів, які виманюють у людей гроші.

Жителька Одеси стала жертвою аферистів, які прикидались волонтерами. Жінка хотіла передати гроші на потреби ЗСУ, однак віддала майже 1 млн гривень шахраям, яких згодом виявила та затрималла поліція.