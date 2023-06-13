Мошенники предлагают морякам несуществующие рабочие места: как уберечься

Моряки в рейсе. Фото: Профсоюз рабочих морского транспорта Украины

Мошенники из компании Foster Green Shipping Ltd предлагают несуществующие рабочие места на флоте. Морякам, откликнувшимся на такое предложение, затем предлагают связаться с визовым агентством для подачи заявления на получение визы. Однако после этого они требуют уплатить определенную сумму денег.

Об этом сообщили в Профсоюзе рабочих морского транспорта Украины.

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Мошенники используют поддельный вебсайт под названием www.fostergreenshippingltd.com и электронные адреса [email protected], [email protected] для связи с потенциальными жертвами.

Бесплатные консультации для моряков

Если вы имеете даже малейшие подозрения в компании, морякам советуют обратиться в Профсоюз рабочих морского транспорта Украины (ПРМТУ) для получения бесплатной консультации. Лучше быть бдительным и убедиться в действительности предложений во избежание попадания в руки мошенников.

Дополнительную информацию об этой и других мошеннических схемах можно найти на странице "Предупреждения об аферах" по ссылке.

Напомним, Киевский окружной административный суд блокирует процесс прозрачного дипломирования моряков, инициированный правительственным постановлением №1499 от 30 декабря 2022 года. Это решение может привести к возвращению коррупционных схем.

Отметим, на заседании Кабинета Министров Украины были приняты соответствующие изменения в постановление №1499, которые будут способствовать упрощению процедуры получения квалификационных документов моряками. Теперь, будучи в рейсе, документы за моряка может сделать его представитель.