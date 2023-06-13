Шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця: як вберегтись

Моряк в рейсі. Фото: Профспілка робітників морського транспорту України

Шахраї з компанії Foster Green Shipping Ltd пропонують неіснуючі робочі місця на флоті. Морякам, які відгукнулися на таку пропозицію, потім пропонують зв'язатися з візовим агентством для подачі заяви на отримання візи. Проте після цього вони вимагають сплатити певну суму грошей.

Про це повідомили в Профспілці робітників морського транспорту України.

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Шахраї використовують підроблений вебсайт під назвою www.fostergreenshippingltd.com та електронні адреси [email protected], [email protected] для зв'язку з потенційними жертвами.

Безплатні консультації для моряків

Якщо ви маєте навіть найменші підозри щодо компанії, морякам радять звернутися до Профспілки робітників морського транспорту України (ПРМТУ) для отримання безплатної консультації. Краще бути пильним та переконатися щодо дійсності пропозицій, щоб уникнути потрапляння до рук шахраїв.

Додаткову інформацію про цю та інші шахрайські схеми можна знайти на сторінці "Попередження про афери" за посиланням.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд блокує процес прозорого дипломування моряків, який був ініційований урядовою постановою №1499 від 30 грудня 2022 року. Це рішення може привести до повернення корупційних схем.

Зазначимо, на засіданні Кабінету міністрів України були прийняті відповідні зміни до постанови №1499, що сприятимуть спрощенню процедури отримання кваліфікаційних документів моряками. Тепер бувши в рейсі, документи за моряка може зробити його представник.