Мошенники взяли кредит на россиянку и подбили ее сжечь военкомат: детали

Россиянка дважды пыталась сжечь комиссариат

В Первоуральске в россии 73-летняя женщина пыталась поджечь военкомат. Она была уверена, что участвует в "засекреченной операции силовиков против террористов".

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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На пенсионерку взяли кредит

В конце марта 2023 года с женщиной связался неизвестный, который представился должностным лицом Лебедевым. Он сообщил, что мошенники якобы оформили на женщину кредит в размере 600 тыс. рублей. Она рассказала неизвестному, что имеет 200 тыс. рублей, деньги согласилась перевести на "безопасный счёт". Затем по указанию злоумышленников пенсионерка взяла несколько кредитов у банка на сумму более 200 тыс. рублей.

Женщина поджигала комиссариат дважды

Впоследствии мужчина снова позвонил женщине, поблагодарил ее за помощь и пообещал выплатить 600 тыс. рублей в качестве бонуса от "полиции". После этого неизвестный предложил ей принять участие в еще одной "сделке" за 200 тыс. рублей — поджечь здание военкомата.

С пенсионеркой связался куратор, который попросил ее купить в магазине автомобильное масло и бутылку шампанского, после чего вылить алкоголь и залить в емкость горючую смесь. Женщину заверили, что вспышка испугает "тех, кто орудует возле комиссариата террористов".

Также злоумышленники попросили женщину снять "операцию на видео", из-за чего ей было сложно одновременно снимать на телефон и пользоваться зажигалкой. Не сумев поджечь горючую смесь, пенсионерка уехала. Тогда мошенники попросили заменить автомобильное масло на бензин, что женщина и сделала, вернувшись в военкомат через несколько часов. Там ее задержала полиция.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в россии арестовали американского журналиста, которого обвинили в шпионаже.