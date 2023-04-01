Шахраї взяли кредит на росіянку та підбили її спалити військкомат: деталі

Росіянка двічі намагалася спалити комісаріат

У Первоуральську, що в росії, 73-річна жінка намагалася підпалити військкомат. Вона була впевнена, що бере участь у "засекреченій операції силовиків проти терористів".

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

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На пенсіонерку взяли кредит

Наприкінці березня 2023 року із жінкою зв'язався невідомий, який представився службовою особою Лебедєвим. Він повідомив, що шахраї нібито оформили на жінку кредит у розмірі 600 тис. рублів. Вона розповіла невідомому, що має 200 тис. рублів, які погодилася перевести на "безпечний рахунок". Потім за вказівкою зловмисників пенсіонерка взяла кілька кредитів у банку на суму понад 200 тис. рублів.

Жінка підпалювала комісаріат двічі

Згодом чоловік знову зателефонував жінці, подякував їй за допомогу й пообіцяв виплатити 600 тис. рублів як бонус від "поліції". Після цього невідомий запропонував їй взяти участь у ще одній "операції" за 200 тис. рублів — підпалити будівлю військкомату.

Із пенсіонеркою зв'язався "куратор", який попросив її купити в магазині автомобільне масло та пляшку шампанського, після чого вилити алкоголь та залити в ємність горючу суміш. Жінку запевнили, що спалах налякає "терористів, які орудують біля комісаріату".

Також зловмисники попросили жінку зняти "операцію на відео", через що їй було складно одночасно знімати на телефон та користуватися запальничкою. Не зумівши підпалити горючу суміш, пенсіонерка поїхала. Тоді шахраї попросили замінити автомобільне масло на бензин, що жінка і зробила, повернувшись до військкомату за кілька годин. Там її затримала поліція.

Наразі стосовно пенсіонерки порушено кримінальну справу за хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в росії заарештували американського журналіста, якого звинуватили в шпигунстві.