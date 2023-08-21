День Независимости Украины 2023 — что почитать в важный праздник — список книг

Девушка в парке читает интересную книгу. Фото: Shutterstock

Большой и особенный для каждого украинца праздник — День Независимости. Мы привыкли отмечать его с размахом, устраивая парады, фестивали, массовые культурные, художественные и образовательные мероприятия. Однако второй год подряд будет проходить в условиях войны. Власти призывают в этот период избегать массовых скоплений людей из-за риска ракетных ударов со стороны государства-агрессора россии.

Однако годовщину независимости все равно можно провести интересно и с пользой, даже если нам придется праздновать в бомбоубежищах. Все, что для этого нужно — качественная литература от украинских авторов. Подборку из семи достойных книг опубликовало информационное агентство "Укринформ".

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Список книг ко Дню Независимости Украины

Особая книга Владимира Вятровича — "Наша столетняя. Короткие очерки о долгой войне"

Историк Владимир Вятрович создал 45 очерков, которые собрал в одну книгу, чтобы рассказать, сколько действительно идет российско-украинская война. Эта книга будет особенно интересна тем, кто увлекается историей, прошлым и настоящим нашей страны.

Автор очень мастерски повествует документально выверенные факты украинской истории, чтобы помочь современникам понять и пережить нынешнюю войну.

"Наша столетняя. Краткие очерки о долгой войне". Владимир Вятрович.

​​​​​Фото: Издательство "Фабула"

Поэзия Сергея Жадана — "Скрипниківка"

Один из самых известных украинских поэтов Сергей Жадан во время масштабного вторжения создал важный сборник стихов, состоящий из 51 стиха и 20 авторских фото. Все это он объединил символическим для украинцев названием.

"Скрипниківка" — это правописание украинского языка, утвержденное в Харькове в 1928 году. Впоследствии все причастные к этому были репрессированы, а язык подстроен под стандарты русской языковой системы. Поэтому эту книгу можно считать актом возвращения своего, попранного, пренебрежительного и запрещенного длительное время.

"Скрипниківка". Сергей Жадан. Фото: Издательство Meridian Czernowitz

"Таймер войны. Долгий комендантский час" Андрея Кокотюхи

Андрей Кокотюха подарил украинцам увлекательный военно-приключенческий триллер. А главная изюминка романа — написана в сотрудничестве с ГУР Украины.

События разворачиваются в феврале 2022 года, когда российские войска открыто пересекли украинскую границу. Офицер военной разведки должен сорвать план российского террориста и предотвратить большой теракт, но в столице вводят длительный комендантский час, что усложняет задачу.

Книга точно стоит внимания!

"Таймер войны. Долгий комендантский час". Андрей Кокотюха. Фото: Издательство "Фабула"

Сильная книга Алексея Зарецкого, посвященная украинской художнице "Алла Горская. Художник в пространстве тоталитаризма"

Книга является по сути биографией выдающейся украинской художницы-шестидесятницы Аллы Горской, убитой советской властью за любовь к Украине. И почти через 50 лет россияне добрались и до работ художницы — в Мариуполе уничтожены мозаичные панно "Боривитер" и "Дерево жизни".

Автор мастерски описывает жизнь и творчество художницы-диссидентки, о которой должен знать и помнить каждый украинец!

"Алла Горская. Художник в пространстве тоталитаризма". Алексей Зарецкий. Фото: Instagram/@booklover_ua

Роман "Ярость" Евгения Стебловского

Этот роман о невероятной отваге, мужестве и стойкости защитников Мариуполя, основанный на свидетельствах защитников "Азовстали". На страницах увлекательной книги читатель встретит украинских волонтеров, добровольцев, профессиональных военных.

Стебловский не просто описал приключения своих персонажей, а настоящую жизнь миллионов украинцев за эти полтора года войны.

Роман "Ярость" Евгений Стебловский. ​Фото: Издательство "Фабула"

"Язык-меч. Как говорила советская империя" Евгении Кузнецовой

Евгения Кузнецова в своей книге отвечает на вопросы, бесспорно беспокоящие многих украинцев:

Как наш народ массово перешел на русский язык?

Почему мы можем стыдиться наших родных диалектов?

Почему некоторые из нас все еще считают, что язык — это нейтральная вещь в себе, и незнание языка своей страны — это нормально?

Почему некоторые люди испытывают стыд перед употреблением языка своих родителей или дедов?

"Язык-меч" в ста небольших главах прослеживает языковую действительность СССР. А главное — вы можете начать чтение этой книги с любой главы.

"Язык-меч. Как говорила советская империя" Евгения Кузнецова. Фото: Твоя Подпольная Гуманитарка

"Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую следует бороться" Мирослава Шкандрия

Мирослав Шкандрий в своей книге возвращает Украине имена выдающихся и революционных авангардистов, которых Россия захватила себе — Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Михаил Бойчук и другие.

Если вы хотите узнать больше о том, как россия присваивала украинских художников, то предлагаемая книга Шкандрия — лучший способ это сделать.

"Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую следует бороться" Мирослав Шкандрий. Фото: Издательство "Фабула"

Эти украинские книги включают в себя много боли, но в то же время они полны любви к собственной земле, свободе и избранному пути. Они показывают нашу длительную борьбу с агрессором, которая невозможна без любви к тому, что защищаешь. Поэтому эти произведения, безусловно, стоят того, чтобы быть прочитанными. Особенно в дни годовщины независимости Украины.

Напомним, мы рассказывали, как украинцы праздновали свой первый День Независимости и какие были особенности.