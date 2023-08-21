День Независимости Украины 2023 — что почитать в важный праздник — список книг

Что почитать в День Независимости 2023: список книг для настоящих патриотов
Большой и особенный для каждого украинца праздник — День Независимости. Мы привыкли отмечать его с размахом, устраивая парады, фестивали, массовые культурные, художественные и образовательные мероприятия. Однако второй год подряд будет проходить в условиях войны. Власти призывают в этот период избегать массовых скоплений людей из-за риска ракетных ударов со стороны государства-агрессора россии.
Однако годовщину независимости все равно можно провести интересно и с пользой, даже если нам придется праздновать в бомбоубежищах. Все, что для этого нужно — качественная литература от украинских авторов. Подборку из семи достойных книг опубликовало информационное агентство "Укринформ".
Список книг ко Дню Независимости Украины
Особая книга Владимира Вятровича — "Наша столетняя. Короткие очерки о долгой войне"
Историк Владимир Вятрович создал 45 очерков, которые собрал в одну книгу, чтобы рассказать, сколько действительно идет российско-украинская война. Эта книга будет особенно интересна тем, кто увлекается историей, прошлым и настоящим нашей страны.
Автор очень мастерски повествует документально выверенные факты украинской истории, чтобы помочь современникам понять и пережить нынешнюю войну.
Поэзия Сергея Жадана — "Скрипниківка"
Один из самых известных украинских поэтов Сергей Жадан во время масштабного вторжения создал важный сборник стихов, состоящий из 51 стиха и 20 авторских фото. Все это он объединил символическим для украинцев названием.
"Скрипниківка" — это правописание украинского языка, утвержденное в Харькове в 1928 году. Впоследствии все причастные к этому были репрессированы, а язык подстроен под стандарты русской языковой системы. Поэтому эту книгу можно считать актом возвращения своего, попранного, пренебрежительного и запрещенного длительное время.
"Таймер войны. Долгий комендантский час" Андрея Кокотюхи
Андрей Кокотюха подарил украинцам увлекательный военно-приключенческий триллер. А главная изюминка романа — написана в сотрудничестве с ГУР Украины.
События разворачиваются в феврале 2022 года, когда российские войска открыто пересекли украинскую границу. Офицер военной разведки должен сорвать план российского террориста и предотвратить большой теракт, но в столице вводят длительный комендантский час, что усложняет задачу.
Книга точно стоит внимания!
Сильная книга Алексея Зарецкого, посвященная украинской художнице "Алла Горская. Художник в пространстве тоталитаризма"
Книга является по сути биографией выдающейся украинской художницы-шестидесятницы Аллы Горской, убитой советской властью за любовь к Украине. И почти через 50 лет россияне добрались и до работ художницы — в Мариуполе уничтожены мозаичные панно "Боривитер" и "Дерево жизни".
Автор мастерски описывает жизнь и творчество художницы-диссидентки, о которой должен знать и помнить каждый украинец!
Роман "Ярость" Евгения Стебловского
Этот роман о невероятной отваге, мужестве и стойкости защитников Мариуполя, основанный на свидетельствах защитников "Азовстали". На страницах увлекательной книги читатель встретит украинских волонтеров, добровольцев, профессиональных военных.
Стебловский не просто описал приключения своих персонажей, а настоящую жизнь миллионов украинцев за эти полтора года войны.
"Язык-меч. Как говорила советская империя" Евгении Кузнецовой
Евгения Кузнецова в своей книге отвечает на вопросы, бесспорно беспокоящие многих украинцев:
- Как наш народ массово перешел на русский язык?
- Почему мы можем стыдиться наших родных диалектов?
- Почему некоторые из нас все еще считают, что язык — это нейтральная вещь в себе, и незнание языка своей страны — это нормально?
- Почему некоторые люди испытывают стыд перед употреблением языка своих родителей или дедов?
"Язык-меч" в ста небольших главах прослеживает языковую действительность СССР. А главное — вы можете начать чтение этой книги с любой главы.
"Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую следует бороться" Мирослава Шкандрия
Мирослав Шкандрий в своей книге возвращает Украине имена выдающихся и революционных авангардистов, которых Россия захватила себе — Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Михаил Бойчук и другие.
Если вы хотите узнать больше о том, как россия присваивала украинских художников, то предлагаемая книга Шкандрия — лучший способ это сделать.
Эти украинские книги включают в себя много боли, но в то же время они полны любви к собственной земле, свободе и избранному пути. Они показывают нашу длительную борьбу с агрессором, которая невозможна без любви к тому, что защищаешь. Поэтому эти произведения, безусловно, стоят того, чтобы быть прочитанными. Особенно в дни годовщины независимости Украины.
Напомним, мы рассказывали, как украинцы праздновали свой первый День Независимости и какие были особенности.