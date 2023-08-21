День Незалежності України 2023 — що варто почитати у важливе свято — список книг

Дівчина у парку читає цікаву книжку. Фото: Shutterstock

Велике та особливе для кожного українця свято — День Незалежності. Ми звикли відзначати його з розмахом, влаштовуючи паради, фестивалі, масові культурні, мистецькі та освітні заходи. Проте другий рік поспіль свято проходитиме в умовах війни. Влада закликає у цей період уникати масових скупчень людей через ризик ракетних ударів з боку држави-агресора росії.

Проте, річницю незалежності все одно можна провести цікаво та з користю, навіть якщо нам доведеться святкувати в бомбосховищах. Усе, що для цього треба, — якісна література від українських авторів. Добірку з семи гідних книг опублікувало інформаційне агенство "Укрінформ".

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Список книг до Дня Незалежності України

Особлива книга Володимира В’ятровича — "Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну"

Історик Володимир В’ятрович створив 45 нарисів, які зібрав у одну книгу, щоб розповісти, скільки насправді триває російсько-українська війна. Ця книга буде особливо цікавою тим, хто захоплюється історією, минулим та сьогоденням нашої країни.

Автор дуже майстерно оповідає документально вивірені факти української історії, щоб допомогти сучасникам зрозуміти та пережити нинішню війну.

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну". Володимир В’ятрович. Фото: Видавництво "Фабула"

Поезія Сергія Жадана — "Скрипниківка"

Один з найупізнаваніших українських поетів Сергій Жадан під час масштабного вторгнення створив важливу збірку поезій, яка складається з 51 вірша та 20 авторських фото. Усе це він об'єднав символічним для українців заголовком.

Скрипниківка — це правопис української мови, затверджений у Харкові 1928 року. Згодом усіх причетних до цього було репресовано, а мову підлаштовано під стандарти російської мовної системи. Тож цю книгу можна вважати актом повернення свого, зневаженого, нехтуваного і забороненого тривалий час.

"Скрипниківка". Сергій Жадан. Фото: Видавництво Meridian Czernowitz

"Таймер війни. Довга комендантська година" Андрія Кокотюхи

Андрій Кокотюха подарував українцям захопливий воєнно-пригодницький трилер. А головна родзинка роману — його написано у співпраці з ГУР України.

Події розгортаються в лютому 2022, коли російські війська відкрито перетнули український кордон. Офіцер військової розвідки має зірвати план російського терориста і запобігти великому теракту, але у столиці запроваджують тривалу комендантську годину, що неабияк ускладнює завдання.

Книга точно варта уваги!

"Таймер війни. Довга комендантська година". Андрій Кокотюха. Фото: Видавництво "Фабула"

Сильна книга Олексія Зарецького, присвячена українській художниці "Алла Горська. Мисткиня у просторі тоталітаризму"

Книга є по суті біографією видатної української художниці-шістдесятниці Алли Горської, яка була вбита радянською владою за любов до України. І майже через 50 років росіяни дісталися і робіт художниці — у Маріуполі знищено мозаїчні панно "Боривітер" і "Дерево життя".

Автор майстерно описує життя та творчість мисткині-дисидентки, про яку має знати й пам'ятати кожен українець!

"Алла Горська. Мисткиня у просторі тоталітаризму". Олексій Зарецький. Фото: Instagram/@booklover_ua

Роман "Лють" Євгена Стеблівського

Цей роман про неймовірну відвагу, мужність і стійкість захисників Маріуполя, що ґрунтується на основі свідчень захисників "Азовсталі". На сторінках захопливої книги читач зустріне українських волонтерів, добровольців, професійних військових.

Стеблівський не просто описав пригоди своїх персонажів, а справжнє життя мільйонів українців за ці півтора року великої війни.

Роман "Лють" Євген Стеблівський. ​​​​​Фото: Видавництво "Фабула"

"Мова-меч. Як говорила радянська імперія" Євгенії Кузнєцової

Євгенія Кузнєцова у своїй книзі відповідає на питання, які безперечно турбують багатьох українців:

Як наш народ масово перейшов на російську мову?

Чому ми можемо соромитися за наші рідні діалекти?

Чому деякі із нас все ще вважають, що мова — це нейтральна річ в собі, і незнання мови своєї країни — це нормально?

Чому деякі люди відчувають сором перед вживанням мови своїх батьків чи дідів?

"Мова-меч" у ста невеликих розділах простежує мовну дійсність СРСР. А головне — ви можете почати читання цієї книги з будь-якого розділу.

"Мова-меч. Як говорила радянська імперія" Євгенія Кузнєцова. Фото: Твоя Підпільна Гуманітарка

"Авангардне мистецтво в Україні, 1910–1930: пам’ять, за яку варто боротися" Мирослава Шкандрія

Мирослав Шкандрій у своїй книзі повертає Україні імена видатних та революційних авангардистів, яких росія загарбала собі — Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Михайло Бойчук та інші.

Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як росія привласнювала українських митців, то пропонована книжка Шкандрія — найкращий спосіб це зробити.

"Авангардне мистецтво в Україні, 1910–1930: пам’ять, за яку варто боротися" Мирослав Шкандрій. Фото: Видавництво "Фабула"

Ці українські книги містять у собі багато болю, але водночас вони сповнені кохання до власної землі, свободи та обраного шляху. Вони показують нашу тривалу боротьбу з агресором, яка неможлива без любові до того, що захищаєш. Тож ці твори безперечно варті того, щоб бути прочитаними. Особливо в дні річниці Незалежності України.

Нагадаємо, ми розповідали, як українці святкували свій перший День Незалежності та які були особливості.