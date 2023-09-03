Что положить в рюкзак ребенка для пребывания в школьном укрытии

Мальчик складывает вещи в рюкзаке. Иллюстративное фото: google.com

В Украине начался новый учебный год. Из-за полномасштабного вторжения в школах ужесточились меры безопасности для школьников.

В Минреинтеграции рассказали, какие вещи должны быть в рюкзаке ребенка, чтобы ему было комфортно находиться в бомбоубежище.

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Отмечается, что на случай воздушной тревоги родителям советуют подготовить еще один рюкзак, который ребенок будет использовать в школе во время угрозы в укрытии.

Какие вещи нужны для ребенка

В такой рюкзак следует положить:

питательные батончики,

снеки длительного хранения;

бутылку питьевой воды;

влажные салфетки;

теплое легкое одеяло;

записку, в которой написано ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, номера телефонов, адреса);

дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;

медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно уведомив об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как необходимо давать препарат);

несколько вещей, которые помогут ребенку почувствовать комфорт. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.

"Не перегружайте рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место", — добавили в сообщении.

Сколько школ в Украине оборудовано укрытиями

В Украине действуют около 12 900 школ, из которых более 80% оснащены укрытиями. На этот проект государство выделило более 1,5 млрд гривен с целью создания безопасного образовательного пространства.

Напомним, заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он рассказал, как государство подготовилось к новому учебному году.