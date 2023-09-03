Что положить в рюкзак ребенка для пребывания в школьном укрытии
В Украине начался новый учебный год. Из-за полномасштабного вторжения в школах ужесточились меры безопасности для школьников.
В Минреинтеграции рассказали, какие вещи должны быть в рюкзаке ребенка, чтобы ему было комфортно находиться в бомбоубежище.
Отмечается, что на случай воздушной тревоги родителям советуют подготовить еще один рюкзак, который ребенок будет использовать в школе во время угрозы в укрытии.
Какие вещи нужны для ребенка
В такой рюкзак следует положить:
- питательные батончики,
- снеки длительного хранения;
- бутылку питьевой воды;
- влажные салфетки;
- теплое легкое одеяло;
- записку, в которой написано ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, номера телефонов, адреса);
- дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;
- медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно уведомив об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как необходимо давать препарат);
- несколько вещей, которые помогут ребенку почувствовать комфорт. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.
"Не перегружайте рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место", — добавили в сообщении.
Сколько школ в Украине оборудовано укрытиями
В Украине действуют около 12 900 школ, из которых более 80% оснащены укрытиями. На этот проект государство выделило более 1,5 млрд гривен с целью создания безопасного образовательного пространства.
Напомним, заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он рассказал, как государство подготовилось к новому учебному году.