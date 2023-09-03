Що покласти в рюкзак дитини для перебування в шкільному укритті
В Україні розпочався новий навчальний рік. Через повномасштабне вторгнення в школах посилили заходи безпеки для школярів.
В Мінреінтеграції розповіли, які речі мають бути у рюкзаку дитини, аби їй було комфортно перебувати у бомбосховищі.
Зазначається, що на випадок повітряної тривоги батькам радять підготувати ще один наплічник, який дитина буде використовувати у школі під час загрози в укритті.
Які речі потрібні для дитини
В такий рюкзак варто покласти:
- поживні батончики,
- снеки довготривалого зберігання;
- пляшку питної води;
- вологі серветки;
- теплу легку ковдру;
- записку, в якій написано ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, номери телефонів, адреси);
- додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
- медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо повідомивши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме необхідно давати препарат);
- кілька речей, які допоможуть дитині відчути комфорт. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.
"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", — додали у повідомленні.
Скільки шкіл в Україні облаштовано укриттями
В Україні наразі діють близько 12 900 шкіл, з яких понад 80% оснащені укриттями. На цей проєкт держава виділила понад 1,5 млрд гривень з метою створення безпечного освітнього простору.
Нагадаємо, заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповів, як держава підготувалася до нового навчального року.