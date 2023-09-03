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Що покласти в рюкзак дитини для перебування в шкільному укритті

3 вересня 2023 23:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Що покласти в рюкзак дитини для перебування в шкільному укритті
Хлопчик складає речі в рюкзак. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні розпочався новий навчальний рік. Через повномасштабне вторгнення в школах посилили заходи безпеки для школярів.

В Мінреінтеграції розповіли, які речі мають бути у рюкзаку дитини, аби їй було комфортно перебувати у бомбосховищі.

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Зазначається, що на випадок повітряної тривоги батькам радять підготувати ще один наплічник, який дитина буде використовувати у школі під час загрози в укритті.

Які речі потрібні для дитини

В такий рюкзак варто покласти:

  • поживні батончики,
  • снеки довготривалого зберігання;
  • пляшку питної води;
  • вологі серветки;
  • теплу легку ковдру;
  • записку, в якій написано ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, номери телефонів, адреси);
  • додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
  • медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо повідомивши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме необхідно давати препарат);
  • кілька речей, які допоможуть дитині відчути комфорт. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", — додали у повідомленні. 

Скільки шкіл в Україні облаштовано укриттями

В Україні наразі діють близько 12 900 шкіл, з яких понад 80% оснащені укриттями. На цей проєкт держава виділила понад 1,5 млрд гривень з метою створення безпечного освітнього простору.

Нагадаємо, заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповів, як держава підготувалася до нового навчального року.

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