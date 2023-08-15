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Что делать, если вы потеряли загранпаспорт в Польше

15 августа 2023 19:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Что делать, если вы потеряли загранпаспорт в Польше
Загранпаспорт. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Часто возникает неприятная ситуация в виде потерянных документов, в частности паспорта. После потери соответствующего документа в Польше можно получить вид на возвращение в Украину.

Новини.LIVE выяснили, что делать в таких случаях и как получить вид на возвращение.

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Если вы потеряли загранпаспорт в Польше вам, а скоро возвращаться в Украину, вам необходимо:

1. обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта;

2. после получения этой справки прийти в консульство;

3. после подтверждения принадлежности к гражданству Украины, консул оформит удостоверение на возвращение в Украину.

Что такое удостоверение на возвращение в Украину

Это удостоверение — упрощенный вариант паспорта, который действует не более 30 дней. Этот документ дает возможность только вернуться в Украину, путешествовать с ним не получится.

Удостоверение возвращения в Украину можно оформить вне очереди в консульских учреждениях в приемные дни и часы. Стоимость этой услуги составляет 125 злотых.

В каких случаях оформляется удостоверение на возврат

Такое удостоверение может быть выдано в нескольких случаях:

  • потеря паспорта,
  • повреждение действующего загранпаспорта,
  • истечение срока действия существующего загранпаспорта,
  • если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт.

Напомним, недавно в МВД рассказали, что делать, если срок действия ID-паспорта закончился во время военного положения.

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