Что делать, если вы потеряли загранпаспорт в Польше
Часто возникает неприятная ситуация в виде потерянных документов, в частности паспорта. После потери соответствующего документа в Польше можно получить вид на возвращение в Украину.
Новини.LIVE выяснили, что делать в таких случаях и как получить вид на возвращение.
Пошаговая инструкция по потере паспорта в Польше
Если вы потеряли загранпаспорт в Польше вам, а скоро возвращаться в Украину, вам необходимо:
1. обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта;
2. после получения этой справки прийти в консульство;
3. после подтверждения принадлежности к гражданству Украины, консул оформит удостоверение на возвращение в Украину.
Что такое удостоверение на возвращение в Украину
Это удостоверение — упрощенный вариант паспорта, который действует не более 30 дней. Этот документ дает возможность только вернуться в Украину, путешествовать с ним не получится.
Удостоверение возвращения в Украину можно оформить вне очереди в консульских учреждениях в приемные дни и часы. Стоимость этой услуги составляет 125 злотых.
В каких случаях оформляется удостоверение на возврат
Такое удостоверение может быть выдано в нескольких случаях:
- потеря паспорта,
- повреждение действующего загранпаспорта,
- истечение срока действия существующего загранпаспорта,
- если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт.
Напомним, недавно в МВД рассказали, что делать, если срок действия ID-паспорта закончился во время военного положения.