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Що робити, якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі

15 серпня 2023 19:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Що робити, якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі
Закордонний паспорт. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну.

Новини.LIVE з'ясували, що робити у таких випадках та як отримати посвідку на повернення.

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Якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі вам, а скоро повертатися в Україну, вам необхідно:

1. звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта;

2. після отримання цієї довідки прийти до консульства;

3. після підтвердження належності до громадянства України, консул оформить посвідчення пособи на повернення в Україну.

Що таке посвідчення на повернення в Україну 

Це посвідчення — спрощений варіант паспорта, який діє не більше 30 днів. Цей документ дає можливість лише повернутись до України, подорожувати з ним не вийде. 

Посвідчення на повернення в Україну можна оформити позачергово в консульських установах у прийомні дні та години. Вартість цієї послуги складає 125 злотих. 

В яких випадках оформлюється посвідчення на повернення

Таке посвідчення може бути видане у декількох випадках:

  • втрата паспорта,
  • пошкодження чинного закордонного паспорта, 
  • закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта,
  • якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт.

Нагадаємо, нещодавно в МВС розповіли, що робити якщо термін дії ID-паспорта закінчився під час воєнного стану.

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