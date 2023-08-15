Що робити, якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі
Досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну.
Новини.LIVE з'ясували, що робити у таких випадках та як отримати посвідку на повернення.
Покрокова інструкція в разі втрати паспорта в Польщі
Якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі вам, а скоро повертатися в Україну, вам необхідно:
1. звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта;
2. після отримання цієї довідки прийти до консульства;
3. після підтвердження належності до громадянства України, консул оформить посвідчення пособи на повернення в Україну.
Що таке посвідчення на повернення в Україну
Це посвідчення — спрощений варіант паспорта, який діє не більше 30 днів. Цей документ дає можливість лише повернутись до України, подорожувати з ним не вийде.
Посвідчення на повернення в Україну можна оформити позачергово в консульських установах у прийомні дні та години. Вартість цієї послуги складає 125 злотих.
В яких випадках оформлюється посвідчення на повернення
Таке посвідчення може бути видане у декількох випадках:
- втрата паспорта,
- пошкодження чинного закордонного паспорта,
- закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта,
- якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт.
Нагадаємо, нещодавно в МВС розповіли, що робити якщо термін дії ID-паспорта закінчився під час воєнного стану.