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Что известно о дочери "регионала" Киссе, которая умалчивает войну и имеет двойное гражданство

10 октября 2023 23:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Что известно о дочери "регионала" Киссе, которая умалчивает войну и имеет двойное гражданство
Дочь "экс-регионала" Антона Киссе Анастасия. Источник: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня одесского народного депутата от партии "Доверие" Антона Киссе поздравила с днем рождения его дочь Анастасия. В соцсетях выяснили, что девушка нигде не отмечала, что Украина уже второй год находится в состоянии полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщают соцсети.

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Кто такая Анастасия Киссе

Анастасия Киссе — единственная дочь народного депутата Украины Антона Киссе, которая выступает в настоящее время за сборную Болгарии по ритмической гимнастике. Как выяснили пользователи соцсетей, на страницах в соцсетях у нее нет ни одного упоминания о войне в Украине.

Что известно о дочери "регионала" Киссе, умалчивающей войну и имеющей двойное гражданство
Источник: Instagram

Однако, как выяснили пользователи соцсетей, девушка живет полнокровной жизнью детей украинских политиков: у нее есть золотые часы Rolex, брендовые вещи от Louis Vuitton, Dolce Gabbana и YSL. Ездит на BMW и путешествует по миру.

Дом, в котором живут родители Киссе. Источник: Instagram

Более того, выяснилось, что девушка в 2016 году, в горячую фазу обострений на востоке Украины, находилась на светском мероприятии в России.

Что известно о ее отце

Антон Киссе — нардеп-мажоритарщик из Одесской области. На днях он перешел из фракции "За Будущее" в партию "Доверие". В политике он с конца 80-х, а перед этим стало известно, что он принадлежал к "Партии регионов". В прошлом году 24 февраля Киссе призвал к миру, а двумя днями раньше не голосовал за осуждение признания Россией "ЛНР" и "ДНР". Как стало известно, Киссе проголосовал за признание так называемых "диктаторских законов" в 2014 году.

Напомним, что ранее в Верховной Раде произошла стычка между нардепами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Перед этим повестку от ТЦК проигнорировал нардеп Александр Дубинский. А еще раньше стало известно о потасовке, в которой заметили еще двух "слуг народа": Александра Куницкого и Артема Дмитрука.

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