Что известно о дочери "регионала" Киссе, которая умалчивает войну и имеет двойное гражданство
Сегодня одесского народного депутата от партии "Доверие" Антона Киссе поздравила с днем рождения его дочь Анастасия. В соцсетях выяснили, что девушка нигде не отмечала, что Украина уже второй год находится в состоянии полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщают соцсети.
Кто такая Анастасия Киссе
Анастасия Киссе — единственная дочь народного депутата Украины Антона Киссе, которая выступает в настоящее время за сборную Болгарии по ритмической гимнастике. Как выяснили пользователи соцсетей, на страницах в соцсетях у нее нет ни одного упоминания о войне в Украине.
Однако, как выяснили пользователи соцсетей, девушка живет полнокровной жизнью детей украинских политиков: у нее есть золотые часы Rolex, брендовые вещи от Louis Vuitton, Dolce Gabbana и YSL. Ездит на BMW и путешествует по миру.
Более того, выяснилось, что девушка в 2016 году, в горячую фазу обострений на востоке Украины, находилась на светском мероприятии в России.
Что известно о ее отце
Антон Киссе — нардеп-мажоритарщик из Одесской области. На днях он перешел из фракции "За Будущее" в партию "Доверие". В политике он с конца 80-х, а перед этим стало известно, что он принадлежал к "Партии регионов". В прошлом году 24 февраля Киссе призвал к миру, а двумя днями раньше не голосовал за осуждение признания Россией "ЛНР" и "ДНР". Как стало известно, Киссе проголосовал за признание так называемых "диктаторских законов" в 2014 году.
Напомним, что ранее в Верховной Раде произошла стычка между нардепами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Перед этим повестку от ТЦК проигнорировал нардеп Александр Дубинский. А еще раньше стало известно о потасовке, в которой заметили еще двух "слуг народа": Александра Куницкого и Артема Дмитрука.