Що відомо про доньку "регіонала" Кіссе, яка замовчує війну і має подвійне громадянство

Донька "ексрегіонала" Антона Кіссе Анастасія. Джерело: соцмережі

Сьогодні одеського народного депутата від партії "Довіра" Антона Кіссе привітала з днем народження його донька Анастасія. В соцмережах з'ясували, що дівчина ніде не зазначала, що Україна вже другий рік в стані повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляють соцмережі.

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Хто така Анастасія Кіссе

Анастасія Кіссе — єдина донька народного депутата України Антона Кіссе, яка наразі виступає за збірну Болгарії з ритмічної гімнастики. Як з'ясували користувачі соцмереж, на її сторінках в соцмережах немає жодного згадування війни в Україні.

Джерело: Instagram



Проте, як з'ясували користувачі соцмереж, дівчина живе повнокровним життям дітей українських політиків: вона має золотий годинник Rolex, брендовані речі від Louis Vuitton, Dolce Gabbana та YSL. Їздить на BMW та подорожує світом.

Будинок, в якому живуть батьки Кіссе. Джерело: Іnstagram

Ба більше, з'ясувалося, що дівчина у 2016 році, в гарячу фазу загострень на сході України, перебувала на світському заході у Росії.

Що відомо про її батька

Антон Кіссе — нардеп-мажоритарник з Одещини. На днях він перейшов з фракції "За Майбутнє" до партії "Довіра". У політиці чоловік з кінця 80-х, а перед цим стало відомо, що він належав до "Партії регіонів". Торік 24 лютого Кіссе закликав до миру, а двома днями раніше не голосував за засудження визнання Росією "ЛНР" та "ДНР". Та як стало відомо, Кіссе проголосував за визнання так званих "диктаторських законів" у 2014 році.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді сталася сутичка між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Перед цим повістку від ТЦК проігнорував нардеп Олександр Дубінський. А ще раніше стало відомо про бійку, у якій помітили ще двох "слуг народу": Олександра Куницького та Артема Дмитрука.