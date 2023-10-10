Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Що відомо про доньку "регіонала" Кіссе, яка замовчує війну і має подвійне громадянство arrow

Що відомо про доньку "регіонала" Кіссе, яка замовчує війну і має подвійне громадянство

10 жовтня 2023 23:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Що відомо про доньку "регіонала" Кіссе, яка замовчує війну і має подвійне громадянство
Донька "ексрегіонала" Антона Кіссе Анастасія. Джерело: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні одеського народного депутата від партії "Довіра" Антона Кіссе привітала з днем народження його донька Анастасія. В соцмережах з'ясували, що дівчина ніде не зазначала, що Україна вже другий рік в стані повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Хто така Анастасія Кіссе

Анастасія Кіссе — єдина донька народного депутата України Антона Кіссе, яка наразі виступає за збірну Болгарії з ритмічної гімнастики. Як з'ясували користувачі соцмереж, на її сторінках в соцмережах немає жодного згадування війни в Україні. 

Що відомо про доньку "регіонала" Кіссе, яка замовчує війну і має подвійне громадянство
Джерело: Instagram


Проте, як з'ясували користувачі соцмереж, дівчина живе повнокровним життям дітей українських політиків: вона має золотий годинник Rolex, брендовані речі від Louis Vuitton, Dolce Gabbana та YSL. Їздить на BMW та подорожує світом.

Будинок, в якому живуть батьки Кіссе. Джерело: Іnstagram

Ба більше, з'ясувалося, що дівчина у 2016 році, в гарячу фазу загострень на сході України, перебувала на світському заході у Росії. 

Що відомо про її батька

Антон Кіссе — нардеп-мажоритарник з Одещини. На днях він перейшов з фракції "За Майбутнє" до партії "Довіра". У політиці чоловік з кінця 80-х, а перед цим стало відомо, що він належав до "Партії регіонів". Торік 24 лютого Кіссе закликав до миру, а двома днями раніше не голосував за засудження визнання Росією "ЛНР" та "ДНР". Та як стало відомо, Кіссе проголосував за визнання так званих "диктаторських законів" у 2014 році.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді сталася сутичка між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Перед цим повістку від ТЦК проігнорував нардеп Олександр Дубінський. А ще раніше стало відомо про бійку, у якій помітили ще двох "слуг народу": Олександра Куницького та Артема Дмитрука. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз