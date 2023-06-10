Школам с языками стран ЕС дали еще один год для перехода на украинский

Класс в школе. Фото: pixabay

В Верховной Раде приняли законопроект №9332 о продолжении перехода на украинский язык школ, где преподают на одном из языков стран Европейского Союза. Действовать он будет еще один год, то есть до 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Всего за принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата. Законопроект вносит изменения в заключительные и переходные положения закона "Об образовании".

В чем заключается законопроект

"Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, до 1 сентября 2024 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступление в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке", — говорится на сайте парламента.

Какие еще решения приняла Рада

Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №9378, предусматривающий увеличение продолжительности ежегодного отпуска для военнослужащих. Теперь военные имеют право на 40 дней отпуска в год.

За законопроект в целом проголосовало 270 народных избранников.

Напомним, с 1 июля 2023 года на украинском топливном рынке могут подорожать автомобильный газ и дизельное топливо. Это предусмотрено законопроектом №9348 о новых акцизных налогах на топливо.