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Школам з мовами країн ЄС дали ще один рік для переходу на українську

10 червня 2023 23:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Школам з мовами країн ЄС дали ще один рік для переходу на українську
Класна кімната у школі. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Верховній Раді прийняли законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, де викладають однією з мов країн Європейського Союзу. Діяти він буде ще один рік, тобто до 1 вересня 2024 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Загалом за прийняття законопроєкту проголосувало 262 народних депутата. Законопроєкт вносить зміни до прикінцевих і перехідних положень закону "Про освіту".

В чому полягає законопроєкт

"Особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2024 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою", — йдеться на сайті парламенту.

Які ще рішення прийняла Рада

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9378, який передбачає збільшення тривалості щорічної відпустки для військовослужбовців. Тепер військові мають право на 40 днів відпустки на рік. 

За законопроєкт в цілому проголосувало 270 народних обранців. 

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року на українському паливному ринку можуть подорожчати автомобільний газ та дизельне паливо. Це передбачено законопроєктом №9348 про нові акцизні податки на паливо.

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