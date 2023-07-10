Шмыгаль назвал профессии, которые станут востребованы после войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль\Telegram

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину заметно изменился рынок труда. На сегодняшний день и после окончания войны государству нужно больше специалистов в медицинской и социальной сферах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания сегодня, 10 июля.

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Профессии в Украине

По словам Шмыгаля, подготовка таких специалистов должна начаться уже сейчас. В частности, нужно увеличить объемы государственного заказа в учебных заведениях на специальность медиков, реабилитологов и соцработников.

"Обсудили изменения в государственный заказ в учебных заведениях. Дал задачу всем ответственным министерствам проработать возможность увеличения госзаказа, в частности, на медиков, реабилитологов и соцработников уже с этого учебного года", — говорит премьер.

Кроме этих специальностей, актуальными после войны будут профессии саперов, строителей и другие причастные к ним.

"В то же время государство продолжает развивать профессионально-техническое образование. Восстановление Украины станет самым масштабным проектом со времен Второй мировой, поэтому на саперов, строителей и другие касающиеся профессии будет самый высокий запрос на рынке труда. Вице-премьер-министр Михаил Федоров также напомнил о подготовке реформы образования, которая будет основываться на внедрении инноваций", — говорит Шмыгаль.

Увеличение государственного заказа

Как сообщает Денис Шмыгаль, в сентябре этого года правительство подаст изменения в государственный заказ на следующий год. Так, родители и будущие абитуриенты смогут ознакомиться с востребованными специальностями.

"По итогам совещания дал также задачу подготовить и подать в сентябре государственный заказ на следующий учебный год, чтобы родители и абитуриенты заранее смогли ознакомиться с востребованными специальностями", — говорит Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, как изменится процедура призыва после окончания войны. Он заявил, что после окончания войны в нашем государстве не будет являющегося сейчас призыва Украина создаст профессиональную армию и сформирует два компонента резерва. По его словам, первоочередной задачей является завершение перехода сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.