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Шмигаль назвав професії, які стануть затребуваними після війни

10 липня 2023 17:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шмигаль назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні помітно змінився ринок праці. На сьогодні та після закінчення війна державі потрібно більше фахівців у медичній та соціальній сферах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради сьогодні, 10 липня.

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За словами Шмигаля, підготовка таких фахівців повинна розпочатися вже зараз. Зокрема, потрібно збільшити обсяги державного замовлення у закладах освіти на спеціальність медиків, реабілітологів і соцпрацівників. 

"Обговорили зміни до державного замовлення у закладах освіти. Дав завдання усім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року", — каже прем'єр. 

Окрім цих спеціальностей, актуальними після війни будуть професії саперів, будівельників та інші дотичні до них. 

"Водночас держава продовжує розвивати професійно-технічну освіту. Відновлення України стане наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової, тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці. Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров також нагадав про підготовку реформи освіти, яка ґрунтуватиметься на впровадженні інновацій", — каже Шмигаль. 

Збільшення державного замовлення 

Як повідомляє Денис Шмигаль, у вересні цього року Уряд подасть зміни до державного замовлення на наступний рік. Відтак, батьки та майбутні абітурієнти зможуть ознайомитися із затребуваними спеціальностями.

"За підсумками наради дав також завдання підготувати й подати у вересні державне замовлення на наступний навчальний рік, щоб батьки та абітурієнти завчасно змогли ознайомитися із затребуваними спеціальностями", — каже Шмигаль. 

Нагадаємо, що раніше Шмигаль розповів, як зміниться процедура призову після закінчення війни. Він заявив, що після закінчення війни в нашій державі не буде призову, який є зараз, Україна створить професійну армію та сформує два компоненти резерву. За його словами, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. 

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