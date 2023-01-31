Отсутствие аптечки в авто — водителям напомнили об ответственности

Водительских прав могут лишить на срок от трех до шести месяцев

Кроме прав у украинских водителей немало обязанностей и правил, которые должны соблюдаться на дороге. Иначе есть риск не только получить штраф, но и вообще лишиться водительских прав.

Украинским автомобилистам напомнили об ответственности за отсутствие аптечки в транспортном средстве, пишет Дорожный адвокат.

Отмечается, что в Украине запрещено управление автомобилем в отсутствие аптечки. При этом автомобильная аптечка должна отвечать требованиям утвержденным ДСТУ 3961-2000.

Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке

Главным предназначением автомобильной аптечки является первая медицинская помощь пострадавшим в ДТП. От того, как быстро окажут такую помощь, часто зависит жизнь пострадавшего, особенно при кровотечениях.

Не обойтись без этого комплекта при обработке небольших порезов при ремонте машины, недомогании в дороге. Состав автомобильной аптечки будет полезен как для водителя, так и пассажиров.

На автотранспорте предусмотрены аптечки двух типов: №1 и №2. Первая предназначается для автомобилей с количеством людей на борту до 9 человек, вторая — для более вместительного пассажирского транспорта. При этом в аптечке каждого типа есть по два обязательных набора, один из которых так называемый аварийный — для остановки кровотечения, второй — так называемый эксплуатационный, для применения при травмах.

Обязательные наборы аптечки №1:

жгут для остановки кровотечения — 1 шт.

бинт эластичный (5 м х 10 см) — 1 шт.

бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) — 2 шт.

бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) — 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) — 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) —1 шт.

салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) — 2 шт. или полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) — 2 шт.

салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) — 2 шт.

салфетки стерильные (6 см х 10 см) — 6 шт.

пакет перевязочный стерильный — 1 шт.

ножницы парамедицинские — 1 шт.

косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) — 1 шт.

гелевая повязка для ожогов — 1 шт.

пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования легких — 1 шт.

перчатки медицинские №8 из полиэтилена, комплект — 1 шт.

термопростынь (160 см х 210 см) — 1 шт.

пинцет анатомический — 1 шт.

булавки английские — 2 шт.

Отсутствие аптечки у частных легковых авто — какое наказание

Водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, рискует получить штраф в размере 340 гривен.

Поскольку в случае остановки патрульные, как правило, квалифицируют это нарушение по ч. 1 ст. 121 КУоАП. Эта норма устанавливает ответственность за управление автомобилем, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается.

Однако есть и тонкости, о которых следует знать. Пунктом 31.4.7.е ПДД запрещена эксплуатация транспортных средств при отсутствии в легковом автомобиле аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена.

Однако отсутствие в легковом авто аптечки не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация.

Поэтому нарушение требований пункта 31.4.7.е ПДД об отсутствии аптечки не подпадает под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 121 КУоАП.

Таким образом, штраф за вождение авто без аптечки незаконный. Полицейские должны квалифицировать такое нарушение по ст. 125 КУоАП, которое влечет лишь предупреждение.

Коммерческие пассажирские перевозки без аптечки — что чревато для водителей

Если на таком нарушении поймали водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, то штраф будет составлять 680 гривен (на основании ч. 2 ст. 121 КУоАП).

Если такой водитель в течение года совершит любое другое нарушение (разные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и т.п.), то ему грозит лишение водительских прав на 3-6 месяцев или админарест на 5-10 суток. (На основании ч. 1-3 ст. 121 КУоАП).

В любом случае следует помнить, что важнейшее предназначение автомобильной аптечки обеспечить возможность оказания первой медицинской помощи в экстренных случаях, поэтому ее наличие является необходимым условием. Не пренебрегайте правилами!

Напомним, мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.