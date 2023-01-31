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Штрафи до 680 грн або позбавлення прав: за що українських водіїв каратимуть

31 січня 2023 14:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Відсутність аптечки в авто — водіям нагадали про відповідальність
Водійських прав можуть позбавити на строк від трьох до шести місяців
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Крім прав українські водії мають чимало обов'язків та правил, яких повинні дотримуватися на дорозі. Інакше є ризик не тільки отримати штраф, а й взагалі позбутися водійських прав.

Українським автомобілістам нагадали про відповідальність за відсутність аптечки в транспортному засобі, пише Дорожній адвокат.

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Зазначається, що в Україні заборонено керування автомобілем за відсутності аптечки. При цьому автомобільна аптечка має відповідати вимогам затвердженим ДСТУ 3961-2000

Що обов'язково має бути в автомобільній аптечці 

Головним призначенням автомобільної аптечки є перша медична допомога потерпілим в ДТП. Від того, як швидко нададуть таку допомогу, часто залежить життя потерпілого, особливо, при кровотечах.

Не обійтися без цього комплекту при обробці невеликих порізів під час ремонту машини, нездужання в дорозі. Склад автомобільної аптечки буде корисний як для водія так і пасажирів.

На автотранспорті передбачено аптечки двох типів: № 1 та №2. Перша призначається для автівок з кількістю людей на борту до 9 осіб, друга — для більш місткого пасажирського транспорту. При цьому в аптечці кожного типу є по два обов’язкові набори, один з яких так званий аварійний — для зупинки кровотечі, другий — так званий експлуатаційний, для застосування при травмах.

Що обов'язково має бути в автомобільній аптечці

Обов'язкові набори аптечки №1: 

  • джгут для зупинки кровотечі — 1 шт.
  • бинт еластичний (5 м х 10 см) — 1 шт.
  • бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) — 2 шт.
  • бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) — 1 шт.
  • бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) — 1 шт.
  • бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) —1 шт.
  • серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт. або смужки на гелевій основі з антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (10 см х 50 см) — 2 шт.
  • серветки кровозупинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт.
  • серветки стерильні (6 см х 10 см) — 6 шт. 
  • пакет перев’язувальний стерильний — 1 шт.
  • ножиці парамедичні — 1 шт.
  • косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) — 1 шт.
  • гелева пов’язка для опіків — 1 шт.
  • плівка (клапан) для проведення штучного вентилювання легенів — 1 шт.
  • рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект — 1 шт.
  • термопростирадло (160 см х 210 см) — 1 шт.
  • пінцет анатомічний — 1 шт.
  • булавки англійські — 2 шт.

Відсутність аптечки у приватних легкових авто — яке покарання

Відсутність аптечки у приватних легкових авто — яке покарання

Водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки, ризикує отримати штраф розміром 340 гривень. 

Оскільки у разі зупинки патрульні, як правило, кваліфікують це порушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП. Ця норма встановлює відповідальність за керування автомобілем, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється. 

Проте є й тонкощі, про які слід знати. Пунктом 31.4.7.є ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності в легковому автомобілі аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена. 

Однак відсутність в легковому авто аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація. 

А тому порушення вимог пункту 31.4.7.є ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП.

Таким чином штраф за керування авто без аптечки незаконний. Поліцейські мають кваліфікувати таке порушення за ст. 125 КУпАП, яке тягне за собою лише попередження. 

Відсутність аптечки у приватних легкових авто — яке покарання

Комерційні пасажирські перевезення без аптечки — що загрожує водіям 

Якщо на такому порушенні упіймали водія транспортного засобу, який здійснює перевезення пасажирів, то штраф становитиме 680 гривень (на підставі ч. 2 ст. 121 КУпАП).

Якщо такий водій протягом року скоїть будь-яке інше порушення (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому загрожує вже позбавлення водійських прав на 3-6 місяців або адмінарешт на 5-10 діб. (на підставі ч. 1-3 ст. 121 КУпАП).

У будь-якому випадку, слід пам'ятати, що найважливіше призначення автомобільної аптечки забезпечити можливість надання першої медичної допомоги в екстрених випадках, тож її наявність є необхідною умовою. Не нехтуйте правилами! 

Нагадаємо, ми писали, що у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації. 

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