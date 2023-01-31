Відсутність аптечки в авто — водіям нагадали про відповідальність

Водійських прав можуть позбавити на строк від трьох до шести місяців

Крім прав українські водії мають чимало обов'язків та правил, яких повинні дотримуватися на дорозі. Інакше є ризик не тільки отримати штраф, а й взагалі позбутися водійських прав.

Українським автомобілістам нагадали про відповідальність за відсутність аптечки в транспортному засобі, пише Дорожній адвокат.

Зазначається, що в Україні заборонено керування автомобілем за відсутності аптечки. При цьому автомобільна аптечка має відповідати вимогам затвердженим ДСТУ 3961-2000.

Що обов'язково має бути в автомобільній аптечці

Головним призначенням автомобільної аптечки є перша медична допомога потерпілим в ДТП. Від того, як швидко нададуть таку допомогу, часто залежить життя потерпілого, особливо, при кровотечах.

Не обійтися без цього комплекту при обробці невеликих порізів під час ремонту машини, нездужання в дорозі. Склад автомобільної аптечки буде корисний як для водія так і пасажирів.

На автотранспорті передбачено аптечки двох типів: № 1 та №2. Перша призначається для автівок з кількістю людей на борту до 9 осіб, друга — для більш місткого пасажирського транспорту. При цьому в аптечці кожного типу є по два обов’язкові набори, один з яких так званий аварійний — для зупинки кровотечі, другий — так званий експлуатаційний, для застосування при травмах.

Обов'язкові набори аптечки №1:

джгут для зупинки кровотечі — 1 шт.

бинт еластичний (5 м х 10 см) — 1 шт.

бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) — 2 шт.

бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) — 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) — 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) —1 шт.

серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт. або смужки на гелевій основі з антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (10 см х 50 см) — 2 шт.

серветки кровозупинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт.

серветки стерильні (6 см х 10 см) — 6 шт.

пакет перев’язувальний стерильний — 1 шт.

ножиці парамедичні — 1 шт.

косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) — 1 шт.

гелева пов’язка для опіків — 1 шт.

плівка (клапан) для проведення штучного вентилювання легенів — 1 шт.

рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект — 1 шт.

термопростирадло (160 см х 210 см) — 1 шт.

пінцет анатомічний — 1 шт.

булавки англійські — 2 шт.

Відсутність аптечки у приватних легкових авто — яке покарання

Водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки, ризикує отримати штраф розміром 340 гривень.

Оскільки у разі зупинки патрульні, як правило, кваліфікують це порушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП. Ця норма встановлює відповідальність за керування автомобілем, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється.

Проте є й тонкощі, про які слід знати. Пунктом 31.4.7.є ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності в легковому автомобілі аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.

Однак відсутність в легковому авто аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація.

А тому порушення вимог пункту 31.4.7.є ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП.

Таким чином штраф за керування авто без аптечки незаконний. Поліцейські мають кваліфікувати таке порушення за ст. 125 КУпАП, яке тягне за собою лише попередження.

Комерційні пасажирські перевезення без аптечки — що загрожує водіям

Якщо на такому порушенні упіймали водія транспортного засобу, який здійснює перевезення пасажирів, то штраф становитиме 680 гривень (на підставі ч. 2 ст. 121 КУпАП).

Якщо такий водій протягом року скоїть будь-яке інше порушення (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому загрожує вже позбавлення водійських прав на 3-6 місяців або адмінарешт на 5-10 діб. (на підставі ч. 1-3 ст. 121 КУпАП).

У будь-якому випадку, слід пам'ятати, що найважливіше призначення автомобільної аптечки забезпечити можливість надання першої медичної допомоги в екстрених випадках, тож її наявність є необхідною умовою. Не нехтуйте правилами!

Нагадаємо, ми писали, що у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.