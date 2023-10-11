Шуфрич угрожает Украине Европейским судом из-за онлайн-обысков в его доме

Народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич Фото: Новости.LIVE

Народный депутат Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE .

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Нардеп возмущен, что правоохранители сразу "сливали" в сеть фото и видео, снятые во время обысков политика.

В то же время Шуфрич уверяет, что фотографировали якобы только те "находки", связанные с Россией. Мол, у него в коллекции есть и украинские награды и памятки, однако на них не обратили внимания.

Напомним, что сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде рассматривается апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича , подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.

Нестор Шуфрич находится в СИЗО еще с 15 сентября. В суд его сопровождало шесть конвоиров.