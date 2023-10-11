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Шуфрич погрожує Україні Європейським судом через онлайн-обшуки в його будинку

11 жовтня 2023 15:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шуфрич погрожує Україні Європейським судом через онлайн-обшуки в його будинку
Народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат України від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Нардеп обурений, що правоохоронці одразу "зливали" в мережу фото та відео, відзняті під час обшуків у політика. 

Водночас Шуфрич запевняє, що фотографували нібито тільки ті "знахідки", які пов‘язані з Росією. Мовляв, у нього в колекції є й українські нагороди та пам‘ятки, однак на них не звернули уваги.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді розглядається апеляція щодо арешту нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. До суду його привели у наручниках.

Як відомо, Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО ще з 15 вересня. До суду його супроводжувало шість конвоїрів. 

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