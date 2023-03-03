Синоптики предупредили о сильном ветре и возможных подтоплениях: прогноз погоды на завтра

Завтра ожидается сильный ветер в Киевской области

Завтра, 4 марта, в ряде регионов Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Какая будет погода в Украине 4 марта

Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в северной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 6-11° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области на 4 марта

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Синоптики также предупреждают, что днем 4 марта порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 4 марта в Украине, кроме южной части, порывы

ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в Гидрометцентре.

Предупреждение о гидрологических явлениях

2-6 марта на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) и Десны Макошине-Моровск будет удерживаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области.

II уровень опасности — оранжевый.

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация предупредила, что днем 4 марта ожидаются порывы ветра силой 15-18 м/с, что соответствует уровню опасности I (желтый). Несмотря на то, что на улице будет облачно с прояснениями, специалисты рекомендуют быть предельно аккуратными, особенно во время сильных порывов ветра.