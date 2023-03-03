Синоптики предупредили о сильном ветре и возможных подтоплениях: прогноз погоды на завтра
Завтра, 4 марта, в ряде регионов Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Какая будет погода в Украине 4 марта
Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в северной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 6-11° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 4 марта
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Синоптики также предупреждают, что днем 4 марта порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности желтый.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Днем 4 марта в Украине, кроме южной части, порывы
ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в Гидрометцентре.
Предупреждение о гидрологических явлениях
2-6 марта на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) и Десны Макошине-Моровск будет удерживаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области.
II уровень опасности — оранжевый.
Напомним, ранее Киевская областная военная администрация предупредила, что днем 4 марта ожидаются порывы ветра силой 15-18 м/с, что соответствует уровню опасности I (желтый). Несмотря на то, что на улице будет облачно с прояснениями, специалисты рекомендуют быть предельно аккуратными, особенно во время сильных порывов ветра.