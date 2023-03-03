Синоптики попередили про сильний вітер та можливі підтоплення: прогноз погоди на завтра

Завтра очікується сильний вітер на Київщині

Завтра, 4 березня, у низці регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 4 березня

Очікуються хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 6-11° тепла.

Прогноз погоди по Київщині на 4 березня

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Синоптики також попереджають, що вдень 4 березня пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 4 березня в Україні, крім південної частини, пориви

вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають в Гідрометцентрі.

Попередження про гідрологічні явища

2-6 березня на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) та Десни Макошине-Морівськ утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області.

ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Нагадаємо, раніше Київська обласна військова адміністрація попередила, що вдень 4 березня очікуються пориви вітру силою 15-18 м/с, що відповідає рівню небезпеки I (жовтий). Попри те, що на вулиці буде хмарно із проясненнями, фахівці рекомендують бути гранично обережними, особливо під час сильних поривів вітру.