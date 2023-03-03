Синоптики попередили про сильний вітер та можливі підтоплення: прогноз погоди на завтра
Завтра, 4 березня, у низці регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
-
"Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові
-
Україна має запобігти повторній появі олігархів, — учені
-
Колаборант Балицький визначився зі "столицею" окупованої Запорізької області
-
Які шанси знайти роботу українцям у Польщі: дослідження
-
Новий скандал із закупівлями: ЗМІ розповіли про "золоті" армійські фляги для ЗСУ
-
Загрозою для України після війни може стати сповзання в автократію, — вчені
-
Діснейленд зачинив свої двері перед відомою акторкою: що вона накоїла
-
"Місяць відпочинку для однієї ТЕЦ": в Укрпошті розповіли, скільки уже обміняли лампочок
-
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде
-
Сенцов вперше побачив тримісячного сина: зворушливі фото та відео
Якою буде погода в Україні 4 березня
Очікуються хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 6-11° тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 4 березня
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Синоптики також попереджають, що вдень 4 березня пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вдень 4 березня в Україні, крім південної частини, пориви
вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають в Гідрометцентрі.
Попередження про гідрологічні явища
2-6 березня на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) та Десни Макошине-Морівськ утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області.
ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
Нагадаємо, раніше Київська обласна військова адміністрація попередила, що вдень 4 березня очікуються пориви вітру силою 15-18 м/с, що відповідає рівню небезпеки I (жовтий). Попри те, що на вулиці буде хмарно із проясненнями, фахівці рекомендують бути гранично обережними, особливо під час сильних поривів вітру.