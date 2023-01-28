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Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

28 января 2023 08:47
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Погода в феврале - прогноз погоды на последний месяц.
Февраль в Украине будет сравнительно "мягким"
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

По данным синоптиков, погода в феврале не будет аномально теплой, однако последний месяц зимы пройдет без сильных морозов.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

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Подробности

Февраль в Украине будет сравнительно "мягким". Иногда столбики термометра будут снижаться, но также время от времени будут показывать "плюсы". Как подчеркнули специалисты, резких перепадов температур не последует.

По большей части температура будет колебаться на нуле с небольшими перекосами в сторону минуса или плюса. В начале месяца возможно понижение температур до -7. Однако дальше такие низкие температуры не ожидаются. Осадки предполагаются частые, но умеренные — преимущественно это дождь с мокрым снегом.

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, начало февраля будет морозным, а вот вторая половина последнего месяца зимы — теплой.

"До 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4... -6 градусов и до -7... -9 градусов мороза ночью, а иногда даже до -14 градусов. В то же время. существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", — отметил синоптик.

По его словам, в конце месяца будет преобладать относительно теплая погода. Температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2... +14 градусов днем в зависимости от региона.

Напомним, в четверг, 19 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до 10,0 градусов. Тем самым температура превысила предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,2 градуса.

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