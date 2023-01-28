Погода в лютому - прогноз погоди на останній місяць зими

Лютий в Україні буде порівняно "м'яким"

За даними синоптиків, погода в лютому не буде аномально теплою, проте останній місяць зими пройде без сильних морозів.

Про це свідчать дані Gismeteo.

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Лютий в Україні буде порівняно "м'яким". Іноді стовпчики термометра знижуватимуться, але також час від часу — показуватимуть "плюси". Як підкреслили фахівці, різких перепадів температур не буде.

Здебільшого температура коливатиметься на нулі з невеликими перекосами в бік мінуса або плюса. На початку місяця можливе зниження температур до -7. Однак далі такі низькі температури не очікуються. Опади передбачаються часті, але помірні — переважно це дощ із мокрим снігом.

За словами народного синоптика Стаса Щедріна, початок лютого буде морозним, а ось друга половина останнього місяця зими — теплою.

"До 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4... -6 градусів і до -7... -9 градусів морозу вночі, а подекуди навіть до -14 градусів. Водночас істотні опади малоймовірні, лише на заході України періодично пролітатимуть снігопади", — зазначив синоптик.

За його словами, наприкінці місяця переважатиме відносно тепла погода. Температура сягатиме від -2 до +7 градусів уночі та до -2... +14 градусів удень залежно від регіону.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до 10,0 градусів. Таким чином, температура перевищила попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2 градуса.