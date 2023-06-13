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Скабеева призвала армию Китая помочь РФ в войне с Украиной

13 июня 2023 00:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Скабеева призвала армию Китая помочь РФ в войне с Украиной
Ольга Скабеева. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в связи с сложившейся ситуацией в Белгородской области предложила идею, чтобы Китай помог российской армии. Такое мнение она высказала в прямом эфире пропагандистского шоу.

Видео опубликовали российские СМИ.

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"Не отказывайтесь от пары-тройки десятков миллионов китайских солдат. Сейчас вот просто то, что нужно", — отметила она.

Но такие мнения по поддержке РФ из Китая никто не продолжил.

Даже присутствовавший в студии "эксперт" не согласился с пропагандисткой.

"А почему?", — спросил он.

"А почему нет?", — ответила она.

"Ой, смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как нам не хватает китайской народной армии", — подчеркнула Скабеева.

Истерика Скабеевой

Ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за событий в Белгородской области.

В своей программе операцию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" она назвала "ужасом". Ведущая вообще не могла предположить, что такое возможно. Назвала ситуацию истерической.

Гости в студии обсуждали возможность предоставления Украине ядерного оружия. Один из них категорически отверг такую возможность, мол, такого быть не может вообще.

На что Скабеева в своей манере перебила гостя и добавила:

"А истребители могут быть, а танки, а HIMARS, а дальнобойное оружие. Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область. Тоже казалось невозможным еще до вчерашнего дня".

Напомним, ранее Ольга Скабеева отреагировала на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова об освобождении Крыма. Она также прокомментировала его слова о ядерном оружии.

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