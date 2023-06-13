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Скабєєва закликала армію Китаю допомогти РФ у війні з Україною

13 червня 2023 00:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скабєєва закликала армію Китаю допомогти РФ у війні з Україною
Ольга Скабєєва. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва у зв'язку із ситуацією, яка склалася у Бєлгородській області, запропонувала ідею, аби Китай допоміг російській армії. Таку думку вона висловила в прямому ефірі свого пропагандистського шоу. 

Відео опулікували російські ЗМІ.

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"Не відмовляйтеся від пари-трійки десятків мільйонів китайських солдатів. Зараз ось просто те, що треба", — зазначила вона.

Але такі думки щодо підтримки РФ з Китаю ніхто не продовжив.

Навіть "експерт", який був присутній в студії, не погодився із пропагандисткою.

"А чому?", — запитав він.

"А чому ні?", — відповіла вона.

"Ой, дивлюся на Бєлгородську область і думаю: "Як нам не вистачає китайської народної армії", — наголосила Скабєєва.

Істерика Скабєєвої

Раніше російська пропагандистка Ольга Скабеєва влаштувала справжню істерику через події у Бєлгородській області.

У своїй програмі операцію легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" вона назвала "жахом". Ведуча взагалі не могла припустити, що таке можливо. Назвала ситуацію істеричною. 

Гості у студії обговорювали можливість надання Україні ядерної зброї. Один з них категорично відкинув таку можливість, мовляв, такого бути не може взагалі.

На що Скабєєва в своїй манері перебила гостя і додала:

"А винищувачі можуть бути, а танки, а HIMARS, а далекобійна зброя. Все здавалося неможливим, а також атака на Бєлгородську область. Теж здавалася неможливим ще до позавчорашнього дня".

Нагадаємо, раніше Ольга Скабєєва відреагувала на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова щодо звільнення Криму. Вона також прокоментувала його слова про ядерну зброю.

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