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Скандал в Кременчуге: военного не хотели пускать в форме

3 июля 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Скандал в Кременчуге: военного не хотели пускать в форме
Ресторан, в который не хотели пускать военного в форме. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Полтавской области военного не пустили в ресторан. Все потому, что он был в форме. Сотрудники заведения "Барбарис" объяснили свой отказ "внутренними порядками".

О досадном случае рассказали тамошние Telegram-каналы.

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Оказывается, военный просто хотел зайти в ресторан "Барбарис" выпить кофе. Однако ему отказали. Мол, он в форме, а таким в заведение места нет.

"У нас внутренний порядок. То, что вы военные, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя", — заявила сотрудница заведения.

После словесной перепалки военного таки пустили в заведение, но предупредили, что за ним будут присматривать.

"В итоге меня пустили, сказали, что будут смотреть, что я пью, я им говорю, что мне алкоголь вообще нельзя продавать. Но сам факт, почему вообще так происходит. Это очень-очень неприятно" — сказал военный.

Реакция украинцев

Реакция жителей не заставила долго ждать. В соцсетях заведение сразу получило кучу негативных оценок: от статуса "Закрыто навсегда", до названия — "Барбарис рыгаловка-бар"

Правда, позже администрация заведения таки извинилась за действия администратора.

"Мы приносим свои извинения от имени заведения. Наша сотрудница вела себя немного некорректно. Как только у нас было собрание, где мы выяснили ситуацию, мы соглашаемся, что это было неправильно. Поэтому от всего нашего коллектива приносим свои извинения", — сказала представитель администрации гриль-ресторана "Барбарис".

Напомним, украинские военные уничтожили полевой состав российских кафиров. К моменту "прилета" в нем находились захватчики.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

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