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Скандал у Кременчуці: військового не хотіли пускати у формі

3 липня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Скандал у Кременчуці: військового не хотіли пускати у формі
Ресторан, до якого не хотіли пускати військового у формі. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Полтавщині військового не пустили до кафе. Все через те, що він був в однострої. Працівники закладу "Барбарис" пояснили свою відмову "внутрішніми порядками".  

Про прикрий випадок розповіли тамтешні Telegram-канали

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Виявляється, військовий просто хотів зайти до ресторану "Барбарис" випити кави. Однак, йому відмовили. Мовляв, він у формі, а таким до закладу —зась.

"У нас внутрішній порядок. Те, що ви військові, це дуже добре. Але до нашого закладу у військовій формі заходити не можна", – заявила співробітниця закладу.

Після словесної перепалки військового таки пустили до закладу, але попередили, що за ним наглядатимуть. 

"У висновку мене пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п'ю, я їм кажу, що мені алкоголь взагалі не можна продавати. Але сам факт, чому взагалі так відбувається. Це дуже-дуже неприємно", — сказав військовий.

Реакція українців

Реакція мешканців не забарилася. У соцмережах заклад відразу отримав купу негативних оцінок: від статусу "Зачинено назавжди", до назви — "Барбарис ригалівка-бар"

Щоправда, пізніше адміністрація закладу таки перепросила за дії адміністратора.

"Ми просимо вибачення від імені закладу. Наша співробітниця поводилась трохи некоректно. Щойно у нас були збори, де ми з'ясували ситуацію, ми погоджуємося, що це було неправильно. Тож від усього нашого колективу просимо вибачення", — сказала представниця адміністрації гриль-ресторану "Барбарис".

Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси. 

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