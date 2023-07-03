Скандал у Кременчуці: військового не хотіли пускати у формі
На Полтавщині військового не пустили до кафе. Все через те, що він був в однострої. Працівники закладу "Барбарис" пояснили свою відмову "внутрішніми порядками".
Про прикрий випадок розповіли тамтешні Telegram-канали.
Прикрий випадок на Полтавщині
Виявляється, військовий просто хотів зайти до ресторану "Барбарис" випити кави. Однак, йому відмовили. Мовляв, він у формі, а таким до закладу —зась.
"У нас внутрішній порядок. Те, що ви військові, це дуже добре. Але до нашого закладу у військовій формі заходити не можна", – заявила співробітниця закладу.
Після словесної перепалки військового таки пустили до закладу, але попередили, що за ним наглядатимуть.
"У висновку мене пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п'ю, я їм кажу, що мені алкоголь взагалі не можна продавати. Але сам факт, чому взагалі так відбувається. Це дуже-дуже неприємно", — сказав військовий.
Реакція українців
Реакція мешканців не забарилася. У соцмережах заклад відразу отримав купу негативних оцінок: від статусу "Зачинено назавжди", до назви — "Барбарис ригалівка-бар"
Щоправда, пізніше адміністрація закладу таки перепросила за дії адміністратора.
"Ми просимо вибачення від імені закладу. Наша співробітниця поводилась трохи некоректно. Щойно у нас були збори, де ми з'ясували ситуацію, ми погоджуємося, що це було неправильно. Тож від усього нашого колективу просимо вибачення", — сказала представниця адміністрації гриль-ресторану "Барбарис".
Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.
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