Скандал у Кременчуці: військового не хотіли пускати у формі

Ресторан, до якого не хотіли пускати військового у формі. Фото: Скриншот

На Полтавщині військового не пустили до кафе. Все через те, що він був в однострої. Працівники закладу "Барбарис" пояснили свою відмову "внутрішніми порядками".

Про прикрий випадок розповіли тамтешні Telegram-канали.

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Виявляється, військовий просто хотів зайти до ресторану "Барбарис" випити кави. Однак, йому відмовили. Мовляв, він у формі, а таким до закладу —зась.

"У нас внутрішній порядок. Те, що ви військові, це дуже добре. Але до нашого закладу у військовій формі заходити не можна", – заявила співробітниця закладу.

Після словесної перепалки військового таки пустили до закладу, але попередили, що за ним наглядатимуть.

"У висновку мене пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п'ю, я їм кажу, що мені алкоголь взагалі не можна продавати. Але сам факт, чому взагалі так відбувається. Це дуже-дуже неприємно", — сказав військовий.

Реакція українців

Реакція мешканців не забарилася. У соцмережах заклад відразу отримав купу негативних оцінок: від статусу "Зачинено назавжди", до назви — "Барбарис ригалівка-бар"

Щоправда, пізніше адміністрація закладу таки перепросила за дії адміністратора.

"Ми просимо вибачення від імені закладу. Наша співробітниця поводилась трохи некоректно. Щойно у нас були збори, де ми з'ясували ситуацію, ми погоджуємося, що це було неправильно. Тож від усього нашого колективу просимо вибачення", — сказала представниця адміністрації гриль-ресторану "Барбарис".

Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.

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