Скандал в луцкой школе: ребята пришли на занятия в платьях

В Луцке ребята поддержали тренд TikTok. Фото: Скриншот

В Луцкой школе №24 разразился настоящий скандал. Несколько учеников пришли на обучение в женских платьях. Так они решили продемонстрировать свое отношение к гендерному равенству.

Сняли видео, выложили его в сеть. Оно сразу набрало бешеную популярность в социальной сети TikTok. Об этом пишет агентство "Конкурент".

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Подробности скандала

И хотя само событие случилось в конце мая, страсти не утихают до сих пор. Дошло до местных властей. На совещании с городским головой этот случай назвали "извращением". И пригрозили увольнением директора школы.

"Когда лица мужского пола одевают женскую одежду — это извращение. Если еще такое будет, то будем разрывать договоры с директором. А эти пижамные вечеринки, когда ученики приходят в школу в пижамах, это что такое? Если бы я так пришел в школу, то меня бы сразу выбросили оттуда", — заявил городской голова Игорь Полищук.

Ребята пришли в школу в платьях. Фото: Скриншот

В то же время глава департамента образования Виталий Бондарь заявил, что видео вырвали из контекста. В тот день в школе №24 проходил день гендерного равенства. Девушки одевали костюмы, а ребята платья.

Игорь Полищук поручил директору департамента образования собрать руководителей заведений и провести соответствующую разъяснительную работу.

Ребята пришли в школу в платьях. Фото: Скриншот

Напомним, Европейский союз присоединился к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Такое решение принял Совет Евросоюза.